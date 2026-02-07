Стало известно, почему сын Наташи Королёвой пока не готов стать отцом
Сын Наташи Королёвой Архип проводит отпуск на Пхукете вместе со своей возлюбленной Мелиссой Волынкиной. Об этом сообщает Super.
В соцсетях активно обсуждают слухи о том, что певица якобы отправила пару на отдых с намёком на скорое пополнение в семье. Однако близкие к окружению Королёвой люди считают такой сценарий маловероятным.
По словам друзей семьи, в ближайших планах Архипа и Мелиссы рождение детей не стоит. Молодые люди сосредоточены на путешествиях, впечатлениях и жизни «для себя», не торопясь брать на себя родительскую ответственность.
Официальных комментариев от самой Наташи Королёвой, Архипа или Мелиссы по поводу будущего пополнения в семье не поступало.
