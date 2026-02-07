Ёлка впервые вышла на сцену после объявления о замужестве

07 февраля 2026, 21:14

Певица Ёлка вернулась на сцену Big Love Show после свадьбы

Елизавета Иванцив (Фото: Instagram* / @elkasinger)

Певица Ёлка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) впервые появилась на сцене после того, как сообщила о своём замужестве. Об этом сообщает Super.