Ёлка впервые вышла на сцену после объявления о замужестве
Певица Ёлка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) впервые появилась на сцене после того, как сообщила о своём замужестве. Об этом сообщает Super.
Звезда выступила на Big Love Show 2026 в Москве, исполнив популярный хит «На большом воздушном шаре» из своего альбома «Точки расставлены» 2011 года.
Недавно Елизавета раскрыла, что вышла замуж, намекая на это романтическим роликом в социальных сетях с кольцом на безымянном пальце. Певица редко комментирует личную жизнь, но ещё в 2025 году намекала, что встретила мужчину, с которым счастлива.
Позже стало известно, что её избранником стал 36-летний Рожден Ануси — певец и саунд-продюсер из Одессы. Появление Ёлки на сцене после новости о свадьбе вызвало восторг у поклонников, которые тепло встретили артистку и её возвращение к выступлениям.
