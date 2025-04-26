Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства

«Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства

Рэпер Натан признался, что считает себя подлецом
Натан (фото: Instagram* @natan_official)

Натан (фото: Instagram* @natan_official)

Натан решился сделать откровенное заявление. 39-летний рэпер признался, что считает себя подлецом.
Артист спровоцировал нелестные высказывания в свой адрес во время участия в шоу «Звёзды в джунглях». В Колумбии музыкант предстал героем-любовником, позволяя себе откровенный флирт с блогером Лерчек, а затем и вовсе вступив в интимную связь с певицей Бьянкой. При этом Натан женат и не собирается разводиться.

Теперь же рэпер показал новые снимки, на которых предстал в белой майке без рукавов и тёмных брюках. Натан выглядел брутальным, позируя за рулём автомобиля.

«Плюсы быть подлецом? Не надо париться по одежде. Сейчас очень редко, но метко попадаю в объектив камер. Получилось по-киношному», – подписал фото в соцсетях Натан.
Выяснилось, что рэпер заговорил о подлости, поскольку написал новый трек, посвящённый этой теме.

«Знайте, я осознал всё, действительно. Как же весело и поучительно – я по дурости стал нарушителем, вы по святости стали вершителем. Я – предатель и лжец. Отвратительно. Да вы знаете всё это, видите. Только знаете, не это мучительно... Мне бы знать, за что ненавидите?», – гласят строчки песни.
Читайте также:

Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»

Натан рассказал о серьезной травме после участия в шоу «Богатырские игры»

«С первого дня в джунглях я положила глаз на Натана!»: Алена Жигалова призналась, что плакала из-за рэпера

*запрещён в РФ
#фото
#музыкант
#звёзды
#шоу
#артист
#измена
«Я такая сразу взросленькая»: Оксана Самойлова раскрыла, что ее старит
Оксана Самойлова заявила, что ее старят светлые волосы
26 апреля 2025, 11:42

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова откровенно рассказала, что, по собственному мнению, ее старит.
Жена Джигана примерила образ блондинки, надев парик. Однако Оксане не понравилось преображение.

«Мне кажется, блонд меня старит. Я такая сразу взросленькая. Так-то оно, конечно, интересно, но странно», — призналась Самойлова в своем личном блоге.

Кстати, блогер примерила еще и длинный парик шоколадного цвета. Ей он, вероятно, понравился намного больше.

«Если бы у меня были вот такие волосы, как вы думаете, мне бы пошло? Такие гораздо светлее, чем у меня есть, в тысячу раз гуще, чем у меня есть. Как вам?» — спросила Оксана у подписчиков.

Ранее Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за хорошей погоды. Женщина опубликовала в соцсетях кадры, как звездное семейство собирается на отдых.

Читайте также:

«Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства

«Пугачёва сама придумала Примадонну»: певец Юлиан высмеял знаменитых артистов

Волочкова призналась, что её 19-летняя дочь тайно обвенчалась с женихом

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#волосы
#блогер
#женщина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пугачёва сама придумала Примадонну»: певец Юлиан высмеял знаменитых артистов
Певец Юлиан высмеял Аллу Пугачёву
26 апреля 2025, 11:09

Юлиан (фото: ВКонтакте @julianradio)

Певец Юлиан заявил, что артистов должно волновать признание публики, а не стремление к регалиям и титулам. Он, в свою очередь, никогда не хотел стать знаменитостью, а был просто предан музыке и сцене.
«Всегда повторяю, что звёзд не существует, звёзды – это понятие астрономическое, они на небе. Когда говорят: «Я звезда, я король, я Примадонна…» Люди сами всё это придумывают, внушают себе годами. Пугачева сама, наверное, Примадонну придумала. Кто король? Люди смеются. Сейчас 21-й век, можно почитать комментарии. (…) Идут просто полотна правды! Поэтому смешно. Какие там короны, перья и регалии?», – заявил исполнитель на YouTube-канале «Школа своих ошибок».
Юлиан также напомнил, что работал с известными артистами, в том числе с Людмилой Зыкиной.

«Мы ездили с ней на гастроли. Я видел, как она общается с людьми. Ну какая же она Примадонна? Она как простой человек общалась. Чем человек выше, тем он проще. Чем гениальнее, тем он доступнее. И все эти золотые унитазы… Райдер, когда в гримерку нужно принести какой-то крутой коньяк. Зачем? Кому-то трусы, носки нужны. Купить сами себе не могут? Я не понимаю. Стыдно должно быть!», – подчеркнул певец.
Он также отметил, что всегда отличался довольно скромным райдером, нередко удивляя им организаторов концертов.

Юлиан добавил, что старается оставаться скромным человеком, поскольку помнит, что вырос в простой семье. Но напомним, что в 1990-х он пел для королевы Великобритании Елизаветы II, став единственным из российских артистов, удостоившимся такой чести. Также Юлиан дружил с Нонной Мордюковой, с трепетом относится к Александре Пахмутовой и другим легендарным артистам.

Читайте также:

Назван кандидат на место лидера российской эстрады вместо Пугачевой

«Череп с трудом разглядеть»: Пугачева прячет последствия операции с помощью фильтров

Виновата «Погода в доме»: Лариса Долина рассказала, почему её недолюбливала Пугачёва
#певец
#звёзды
#youtube
#люди
#артист
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волочкова призналась, что её 19-летняя дочь тайно обвенчалась с женихом
26 апреля 2025, 10:30

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала о венчании 19-летней дочери Ариадны и её 23-летнего избранника Никиты Григоряна. На церковном таинстве сама балерина не присутствовала.
Сегодня, 26 апреля, Ариадна Волочкова выйдет замуж. Свадьба состоится в тронном зале особняка Мясникова в Петербурге. Выяснилось, что незадолго до торжества возлюбленные скрепили свой союз в церкви.

Дочь Волочковой изначально утверждала, что такой союз для неё намного важнее, чем пышная свадьба, которую для неё организует мама.

Венчание состоялось в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины в Петербурге.

«Туда никто не был приглашён, ни я, ни моя мама, никто иной. Это было личное решение Ариадны и Никиты, что их венчают просто вдвоём. И я уважаю мнение своей дочери, что она не нуждается в этой показухе и в освещении. Она уже понимает, что даже её слова коверкают и подают в другом совершенно свете», – высказалась Волочкова в беседе с изданием StarHit.
Балерина подчеркнула, что за все годы популярность у неё выработалась броня от нападок, в отличие от Ариадны. В итоге Волочкова согласилась не приглашать представителей СМИ на свадьбу, как того хотела её дочь.

«Вы знаете, свадьба, венчание и роспись – это в принципе личное дело жениха и невесты. Это мне нужен был размах, царская свадьба в Екатерининском дворце, на следующий день в Юсуповском дворце, ну так, по-волочковски. Ариадне же этого не надо. У неё будет свадьба принцессы, которую дарит ей мама», – отметила Волочкова.

Читайте также:

Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы дочери

«Просто ересь»: Волочкова отреклась от слов о скором разводе дочери

«Имеет право сделать праздник, каким хочет»: Николаева решила помириться с Волочковой перед свадьбой Ариадны

*запрещён в РФ
#праздник
#свадьба
#сми
#мнение
#мама
#церковь
#брак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Оставь её в покое»: мама Даны Борисовой призвала её перестать водить дочь по пластическим хирургам
Мама Даны Борисовой призвала её перестать водить дочь по пластическим хирургам
26 апреля 2025, 10:12

Дана Борисова с дочерью Полиной (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Дана Борисова активно вовлекает юную дочь в переделку себя с помощью пластических операций. На 18-летие телеведущая подарила Полине ринопластику, а также приобщила девочку к уколом ботокса в губы и препарату для диабетиков, на котором сейчас худеют все звёзды.
Мама Борисовой, Екатерина Ивановна, возмущена тем, что творит её дочь с Полиной.

«С собой делай что хочешь, а Полину не трогай, оставь её в покое. Она девочка, ей ещё предстоит мамой быть. Подумай о её здоровье!», – высказалась женщина в шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
Дана Борисова с дочерью и мамой (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Однако Дана не послушала мать, заявив, что Полина уже взрослый человек, который может самостоятельно принимать решения. Девочка в этом споре встала на сторону матери и попросила бабушку не вмешиваться.

«Я ко всему подошла осмысленно, пережила реабилитацию и очень довольна результатом. У меня был потрясающий хирург», – парировала Полина.
Однако Екатерина Ивановна осталась при своём мнении.

«У девочки был хороший носик. Нам нет смысла гневить Бога, потому что в нашей семье все красавицы. Бог нас не обидел, надо благодарить его», – заключила мама Даны Борисовой.
Читайте также:

17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику: реакция телеведущей

«Огромные дойки»: Дана Борисова разрешила дочери увеличить грудь

«У меня не было настоящей любви»: Дана Борисова призналась в распутстве

*запрещён в РФ
#здоровье
#женщина
#мать
#хирург
#шоу
#девочка
#мама
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сын провел 5 лет с человеком, который носил маску»: мать Яниса Тиммы впервые высказалась о Седоковой
Мать Яниса Тиммы назвала Седокову человеком в маске
26 апреля 2025, 09:45

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Родные Тиммы продолжают обвинять его бывшую супругу в произошедшем. Они сомневаются в искренности её слёз и переживаний, утверждая, что Седокова лишь использовала баскетболиста, а теперь даже не скорбит о его смерти.
Отец спортсмена, Райтис Тимма, уже не раз высказывался в интервью, четко обозначая свою позицию. Теперь к обсуждению подключилась и мать Яниса. Она зарегистрировалась в социальных сетях и открыто поделилась своими чувствами. Женщина опубликовала серию детских фотографий с сыном и подробно рассказала о случившемся.

Говоря о своей боли, она также затронула тему брака своего сына с Анной Седоковой, выразив сомнения в искренности её чувств.

«Боль от этой утраты заключается не только в том, что Яниса больше нет. Она заключается в том, как все произошло. Это настоящая трагедия, корни которой уходят в одну ошибку — роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою безграничную любовь, а сам при этом носил маску и не имел истинных чувств морали и человечности. Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру, но и самого его как личность. Они отняли все, что он создавал на протяжении 32 лет, все, ради чего он жил», — говорит мать Тиммы.

Она также подчеркнула, что Седокова отказалась приехать в морг для опознания и не пришла проститься с бывшим мужем. В настоящее время, по словам матери баскетболиста, они стремятся восстановить справедливость.

Читайте также:

«Как можно? Это же рука, которая тебя кормила»: Гузеева возмутилась словами Якубовича о программе «Поле чудес»

«Речь идёт о филлерах»: названа причина болезненного вида Киркорова

Стас Михайлов рассказал, что у его сына появилась невеста

*запрещён в РФ
#трагедия
#женщина
#мать
#любовь
#отец
#отношения
#интервью
#выбор
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате