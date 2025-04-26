«Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства

Натан (фото: Instagram* @natan_official)
Натан решился сделать откровенное заявление. 39-летний рэпер признался, что считает себя подлецом.
Артист спровоцировал нелестные высказывания в свой адрес во время участия в шоу «Звёзды в джунглях». В Колумбии музыкант предстал героем-любовником, позволяя себе откровенный флирт с блогером Лерчек, а затем и вовсе вступив в интимную связь с певицей Бьянкой. При этом Натан женат и не собирается разводиться.
Теперь же рэпер показал новые снимки, на которых предстал в белой майке без рукавов и тёмных брюках. Натан выглядел брутальным, позируя за рулём автомобиля.
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*запрещён в РФ
Теперь же рэпер показал новые снимки, на которых предстал в белой майке без рукавов и тёмных брюках. Натан выглядел брутальным, позируя за рулём автомобиля.
«Плюсы быть подлецом? Не надо париться по одежде. Сейчас очень редко, но метко попадаю в объектив камер. Получилось по-киношному», – подписал фото в соцсетях Натан.Выяснилось, что рэпер заговорил о подлости, поскольку написал новый трек, посвящённый этой теме.
«Знайте, я осознал всё, действительно. Как же весело и поучительно – я по дурости стал нарушителем, вы по святости стали вершителем. Я – предатель и лжец. Отвратительно. Да вы знаете всё это, видите. Только знаете, не это мучительно... Мне бы знать, за что ненавидите?», – гласят строчки песни.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова