«Не сдавайтесь»: Отар Кушанашвили о боли, цитатах Ахматовой и силе духа

02 июня 2025, 17:41

Отар Кушанашвили признался, что рак снова дает о себе знать

Фото: Istock/peterscode

Несмотря на объявленную ремиссию, Отар Кушанашвили продолжает бороться с последствиями рака. Журналист, победивший онкологическое заболевание, признался в сильных болях, которые мучают его после лечения.





Напомним, летом 2024 года у Кушанашвили диагностировали рак кишечника четвертой стадии с метастазами. После сложного лечения Отар объявил о выздоровлении, вернулся к работе и привычной жизни. Однако, как признается сам шоумен, болезнь дала о себе знать. 1 июня его внезапно скрутили мучительные боли в животе.





«Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, еще и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — поделился Кушанашвили.

«Я желаю вам не болеть, а уж если угораздило, - слушайтесь эскулапов и не сдавайтесь», — заключил Отар.

