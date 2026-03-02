«Он обожал мои ключицы»: Волочкова назвала шокирующей смерть Умара Джабраилова

02 марта 2026, 14:18

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала смерть Умара Джабраилова

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с изданием VOICE назвала шокирующей новость о суициде бизнесмена Умара Джабраилова.





Напомним, что тело 67-летнего мецената нашли ночью 2 марта в квартире в центре Москвы. Волочкова рассказала, что часто встречалась с Джабраиловым и поддерживала дружеские отношения.



Она охарактеризовала его как добродушного человека, от которого всегда исходили позитив и радость. Анастасия затруднилась предположить, что могло толкнуть его на такой шаг. При этом артистка вспомнила, как бизнесмен регулярно делал ей комплименты.

«Когда мы пересекались на мероприятиях и я была в платьях с открытыми плечами, он всегда говорил: «Я обожаю твои ключицы». Эти слова его я не забуду никогда. Он очень любил женщин и сам был привлекательным, сексуальным, интересным человеком», — заключила балерина.