«Готовил компромат на дочь»: Адвокат раскрыла новые детали скандала с Суховым

12 сентября 2025, 13:21

Адвокат Вербицкая обвинила Ивана Сухова в сборе компромата на свою дочь

Иван Сухов (Фото: кадр из видео Youtube-канала «Саша Сулим»)

Адвокат Юлия Вербицкая в комментарии для РЕН ТВ сообщила, что Иван Сухов, которого собственная дочь обвиняет в домогательствах, собирал на девушку компромат.





Вербицкая заявила, что, несмотря на все заявления защиты Сухова о невиновности, показания его дочери Анны находят подтверждение.

«Несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких «доказательствах невиновности», всё на данный момент сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам «отец года» готовил и собирал на свою же дочь некий компромат», — рассказала Юлия.

