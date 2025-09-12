Достижения.рф

«Готовил компромат на дочь»: Адвокат раскрыла новые детали скандала с Суховым

Адвокат Вербицкая обвинила Ивана Сухова в сборе компромата на свою дочь
Адвокат Юлия Вербицкая в комментарии для РЕН ТВ сообщила, что Иван Сухов, которого собственная дочь обвиняет в домогательствах, собирал на девушку компромат.



Вербицкая заявила, что, несмотря на все заявления защиты Сухова о невиновности, показания его дочери Анны находят подтверждение.

«Несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких «доказательствах невиновности», всё на данный момент сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам «отец года» готовил и собирал на свою же дочь некий компромат», — рассказала Юлия.
Защита будет просить суд назначить психолого-психиатрическую экспертизу не только Анне Суховой, но и её отцу. Адвокат допустила, что публичная пропаганда Суховым сожительства с несколькими женщинами может указывать на его психические отклонения.
