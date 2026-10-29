«Не сидит и не аплодирует»: Екатерина Стулова рассказала о браке с Максимом Лагашкиным
Екатерина Стулова раскрыла, как Максим Лагашкин реагирует на постельные сцены
Актриса Екатерина Стулова рассказала, как они с мужем Максимом Лагашкиным относятся к постельным сценам с участием друг друга. По признанию артистки, подобные эпизоды могут вызывать ревность у обоих супругов, и она считает это вполне естественным. Об этом сообщает Super.
На премьере сериала «Красота» Стулова с юмором отметила, что муж вряд ли испытывает восторг, когда видит её коллегу в романтической сцене с ней. При этом сама Екатерина тоже ревнует Максима, если ему приходится играть подобные эпизоды.
«Он же мужчина. Он, конечно, наверное, не сидит и не аплодирует в этот момент. Я думаю, что мы испытываем какую-то ревность, и, слава Богу», — поделилась актриса.Максим Лагашкин и Екатерина Стулова женаты уже 30 лет и давно считаются одной из крепких пар российского кинематографа. Их история любви началась ещё в молодости, когда оба учились в ГИТИСе. Свадьбу они сыграли тайно: сначала официально зарегистрировали отношения и обвенчались, а уже потом сообщили о случившемся родственникам. У супругов двое сыновей. Старшему, Савве, 27 лет, он учится актёрскому мастерству. Младшему, Луке, 13 лет.