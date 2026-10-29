«Я представляла Россию»: Анна Линникова эмоционально ответила Валентине Алексеевой

29 октября 2026, 15:23

Анна Линникова не сдержала эмоций после обвинений в ненависти к России

Анна Линникова (Фото: Instagram* / @anna__linnikova)

Анна Линникова резко отреагировала в соцсетях на слова Валентины Алексеевой о том, что она якобы ненавидит Россию. Поводом стало интервью Алексеевой Лауре Джугелии, после которого конфликт между бывшими обладательницами титула «Мисс Россия» вновь оказался в центре внимания.





Линникова возмутилась обвинениями и напомнила, что представляла страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная». По словам модели, в тот период ей пришлось столкнуться с серьёзной волной критики, поэтому заявления о неприязни к собственной стране она считает несправедливыми.





«Как можно сделать такое тупое заявление, когда я представляла Россию на международной арене в конкурсе "Мисс Вселенная" в самый сложный для России год? Я столкнулась с таким хейтом, с каким ты никогда не столкнёшься», — высказалась Анна.