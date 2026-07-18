«Вам показалось»: Оксана Самойлова раскрыла детали следующей песни

18 июля 2026, 20:07

Оксана Самойлова сообщила, что её следующий трек будет весёлым

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова на VK Fest рассказала о своих музыкальных планах.





Корреспондент Super обратил внимание, что Самойлова теперь сама стала исполнительницей. Блогер скромно парировала: «Певица — это очень громко». При этом Оксана подтвердила, что намерена продолжать записывать песни.

«Все мои хиты впереди. Первый мой трек был introduce, больше раскрывающий меня как личность и моё состояние в данный момент. Это было в феврале», — пояснила она.

«Я даже не грустила в своём треке — если я грустила, вам показалось. Мне правда просто некогда грустить», — добавила Самойлова с улыбкой.