«Вам показалось»: Оксана Самойлова раскрыла детали следующей песни
Оксана Самойлова сообщила, что её следующий трек будет весёлым
Оксана Самойлова на VK Fest рассказала о своих музыкальных планах.
Корреспондент Super обратил внимание, что Самойлова теперь сама стала исполнительницей. Блогер скромно парировала: «Певица — это очень громко». При этом Оксана подтвердила, что намерена продолжать записывать песни.
«Все мои хиты впереди. Первый мой трек был introduce, больше раскрывающий меня как личность и моё состояние в данный момент. Это было в феврале», — пояснила она.Следующую композицию, по словам модели, публика услышит совсем в другом ключе — весёлом и попсовом.
«Я даже не грустила в своём треке — если я грустила, вам показалось. Мне правда просто некогда грустить», — добавила Самойлова с улыбкой.До этого на площадке VK Fest появилась Виктория Лопырёва. В своём выступлении она объявила победителя ЧМ-2026.