«Не сложилось»: Муза Киркорова рассказала о переменах в личной жизни

Марго Овсянникова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова призналась, что больше не верит в вечную любовь. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».
Недавно Овсянникова делилась подробностями о тайном возлюбленном, на отношения с которым делала большую ставку. Имя избранника звезда «Дома-2» не назвала, только описала его как «пупсика», добавив, что он напоминает певца Джастина Бибера. Однако теперь стало известно, что влюбленные разошлись.
Напомним, Маргарита Овсянникова уже успела выйти замуж, родить ребенка, развестись, после чего стала фавориткой Филиппа Киркорова.
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«В любовь на всю жизнь я не верю. С пупсиком уже не сложилось — значит уже не на всю жизнь», — заявила Марго.
Напомним, Маргарита Овсянникова уже успела выйти замуж, родить ребенка, развестись, после чего стала фавориткой Филиппа Киркорова.
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Екатерина Коршунова