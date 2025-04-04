«Первый внук всегда самый любимый!»: ​Семья Стриженовых отметила 7-летие внука в одинаковых ​футболках

Екатерина и Александр Стриженовы с внуками (Фото: Instagram* @strizhenovae)
Семья Стриженовых собралась на шумный праздник — 7-летие любимого внука Пети. Звездные бабушка с дедушкой Екатерина и Александр Стриженовы устроили старшему внуку вместе со всей семьей торжество в одинаковых футболках.
В четверг Анастасия, мама троих сыновей — Пети, Александра и Георгия, позвала родных отметить день рождения старшего.
Екатерина выложила в соцсети уютные фото: вся семья в футболках с портретом именинника, а малыши-близнецы Александр и Георгий уютно устроились на руках у бабушки и деда. Поклонники растрогались, назвав Стриженовых молодой и дружной командой, а Петю — счастливым внуком, окружённым заботой.
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Екатерина Стриженова с внуком Петей (Фото: Instagram* @strizhenovae)
Екатерина выложила в соцсети уютные фото: вся семья в футболках с портретом именинника, а малыши-близнецы Александр и Георгий уютно устроились на руках у бабушки и деда. Поклонники растрогались, назвав Стриженовых молодой и дружной командой, а Петю — счастливым внуком, окружённым заботой.
«Петя Петрович, ты очень ждал этой даты, считал дни, и вот наконец тебе исполнилось 7 лет! С твоим появлением на свет наша с дедушкой жизнь изменилась. Ты наполнил её новым счастьем, новыми заботами и смыслами.
Мы желаем тебе справиться с важной миссией старшего брата. Но знай, что наш первый внук всегда самый, самый любимый!», — написала радостная бабушка.
Внук Екатерины и Александра Стриженовых Петя (Фото: Instagram* @strizhenovae)Екатерина не раз говорила, как Петя изменил их с мужем жизнь. Она гордится дочерью, которая справилась с рождением троих сыновей, особенно близнецов, ставших приятным сюрпризом для семьи.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева