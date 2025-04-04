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«Первый внук всегда самый любимый!»: ​Семья Стриженовых отметила 7-летие внука в одинаковых ​футболках

Стриженовы выложили фото с 7-летия старшего внука в одинаковых футболках
Екатерина и Александр Стриженовы с внуками (Фото: Instagram* @strizhenovae)

Екатерина и Александр Стриженовы с внуками (Фото: Instagram* @strizhenovae)

Семья Стриженовых собралась на шумный праздник — 7-летие любимого внука Пети. Звездные бабушка с дедушкой Екатерина и Александр Стриженовы устроили старшему внуку вместе со всей семьей торжество в одинаковых футболках.
В четверг Анастасия, мама троих сыновей — Пети, Александра и Георгия, позвала родных отметить день рождения старшего.

Екатерина Стриженова с внуком Петей (Фото: Instagram* @strizhenovae)

Екатерина выложила в соцсети уютные фото: вся семья в футболках с портретом именинника, а малыши-близнецы Александр и Георгий уютно устроились на руках у бабушки и деда. Поклонники растрогались, назвав Стриженовых молодой и дружной командой, а Петю — счастливым внуком, окружённым заботой.

«Петя Петрович, ты очень ждал этой даты, считал дни, и вот наконец тебе исполнилось 7 лет! С твоим появлением на свет наша с дедушкой жизнь изменилась. Ты наполнил её новым счастьем, новыми заботами и смыслами.
Мы желаем тебе справиться с важной миссией старшего брата. Но знай, что наш первый внук всегда самый, самый любимый!», — написала радостная бабушка.
Внук Екатерины и Александра Стриженовых Петя (Фото: Instagram* @strizhenovae)

Екатерина не раз говорила, как Петя изменил их с мужем жизнь. Она гордится дочерью, которая справилась с рождением троих сыновей, особенно близнецов, ставших приятным сюрпризом для семьи.

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Надежда Сысоева выложила откровенные фото в мокрой майке на голое тело

*Запрещенная в России экстремистская организация
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#день рождения
#семьи
#мама
Надежда Сысоева выложила откровенные фото в мокрой майке на голое тело
04 апреля 2025, 06:12

Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)

Надежда Сысоева выложила в личном блоге откровенные фото в мокрой майке, едва прикрывающей тело. После разрыва с молодым бойфрендом звезда решила напомнить всем о своей красоте.
Сорокалетняя блондинка всегда любила хвастаться фигурой в блоге, но на этот раз она превзошла себя. На снимках Надежда позирует в коротких шортах и белой майке, которая намокла и облегла её формы, выделив грудь.

Фанаты тут же принялись писать комплименты, называя её красоткой и даже обещая поставить фото на заставку. Но нашлись и критики — кто-то вспомнил её неидеальный вид на шоу «Выжить в Самарканде», особенно на испытании, и ехидно подметил это в комментариях.

Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)

Жизнь Сысоевой в последнее время была полна драм. Расставшись с Сашей Стоуном после шоу «Выжить в Дубае», она до сих пор соседствует с ним в одном доме — они здороваются, но держат дистанцию.

Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)

29 марта Сысоева посетила шоу «Подружки», где Катя Вяликова, Лиза Ющук, Ульяна Пылаева и Ася Резник выбирают парня для гостьи. Артистка заявила о четких требованиях к будущему бойфренду.

«Не волосатый на теле — ну спина, вот это вот всё... Бритые подмышки, но волосы на голове – густые, брови и ресницы тоже. Длинные пальцы и в целом удлиненные конечности. Симпатичное лицо, красивая улыбка, здоровые зубы и привлекательные губы. Стильный, хороший вкус во всем. Одевается модно, но адекватно», — описала она своего идеального мужчину.
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#кадры
#шоу
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«Красивая и талантливая была пара»: Собчак опечалилась разрыву Пересильд и Тройника
Собчак с огорчением прокомментировала расставание Пересильд и Тройника
04 апреля 2025, 05:35

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак прокомментировала расставание Юлии Пересильд и Михаила Тройника. Пара состояла в отношениях около трех лет. Новость о разрыве, которую Юлия объявила в четверг вечером, удивила поклонников.
Юлия Пересильд решила сама сообщить о расставании, чтобы остановить нелицеприятные слухи. Она отметила, что решение было принято давно, с благодарностью и уважением друг к другу. Причины разрыва актриса оставила за кадром, подчеркнув, что ни одна из сторон не считает другую виноватой.

«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», — объяснила она в соцсетях.
Юлия Пересильд и Максим Тройник (Фото: Instagram* @juliaperesild)

Позже Тройник подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает только дружба и работа. Учитывая спокойные комментарии со стороны вывших влюбленных, похоже, что решение о расставании было принято довольно давно.

Ксения Собчак отметила, что ничуть не удивлена профессиональным поведением актеров. Хотя журналистка сожалеет о «неудачном» финале их любовной истории.

«Скандальных расставаний от Юлии и не ждала, и в профессионализме не сомневалась, но в любом случае жаль – была красивая и талантливая пара», — отметила Собчак в своем Telegram-канале.
Поклонники в комментариях тоже выразили грусть, но пожелали паре счастья и гармонии впереди. Многие отметили, что расставание прошло достойно, без лишнего шума и обвинений, что в мире шоу-бизнеса встречается нечасто.

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#шоу
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Клава Кока заплакала из-за неудачного визита в салон красоты, сняв об этом видео
04 апреля 2025, 04:35

Клава Кока в прежнем образе (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)

Клава Кока отправилась в салон красоты за новым образом, но 11-часовой визит обернулся слезами. Певица осталась в шоке от результата и сравнила себя с Лерой Ранеткой из 2008 года. К выводу она пришла одному: иногда лучше ничего не менять, если тебя устраивает текущий образ.
«Я решилась на смену причёски и жёстко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу всё пошло не так», — поделилась она с фанатами.

Клава Кока «прощается» со старой прической (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)

Всё началось с идеи команды Клавы сменить имидж — нарастить волосы и сделать модную стрижку. Ей не особо-то и хотелось увидеть «новую себя», но на эксперимент все же решилась. Из интереса. Изначально план был простой: немного нарастить длину, сделать рваную стрижку и растянуть блонд.

Певица доверилась мастерам и провела в салоне почти полдня, но уже в процессе поняла, что что-то пошло не так.

Клава Кока (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)

Клаве сразу не понравился новый русый цвет, который ей «дали» мастера в результате «растяжки корней». К тому же вызвали шок кудрявые пряди вместо прямых и мысль о том, что каждое утро придётся их выравнивать.

Клава надеялась, что рваная стрижка спасёт ситуацию, но итог оказался плачевным — она провела ночь в слезах. На утро решила срочно созвониться с командой, понимая, что ей слишком не нравится новый образ и работать, выглядя так, нельзя.

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

«Кажется, что я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще я просто на кого-то похожа, но не на себя. (...) Звоню Владу Лисовцу и говорю: «Выручай». Он, конечно, поржал, сказал, я стала похожа на тёлочку с Патриков», — призналась она.
Все закончилось хорошо: волосы вновь подстригли, внешность, близкую к прошлой, вернули.

В соцсетях звезда поделилась выводом, к которому пришла после «эксперимента»: изменения в своей жизни иногда, конечно, нужны, но не в том случае, когда интуиция тебе подсказывает — не делай. Она поблагодарила подписчиков за поддержку, удивившись тому, как много людей отозвались на ее ролик.

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#ночь
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«Логическое завершение»: Нюша записала трендовое видео под свой хит прямо на улице
Нюша записала трендовое видео под свой вирусный хит и порадовала фанатов
04 апреля 2025, 03:53

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша спела на улице свой хит из 2015-ого «Где ты, там я». Певица подхватила вирусный тренд, начатый блогерами: люди записывают короткие клипы под музыку, даря «вторую жизнь» старой мелодии. Вот и Нюша решила не оставаться в стороне, сняв ролик во время гуляния.
Популярные песни из прошлого не раз повторно «взлетали» из-за интернет-трендов. Каверы, флешмобы, «мемность» новых клипов — все это помогает поддерживать интерес слушателей, зачастую «открывая» молодым людям незнакомую музыку. На этот раз благодаря тиктокерам в центр внимания вернулась «Где ты, там я». Блогеры снимают под нее танцы в самых разных местах — от парков до торговых центров.

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша решила поддержать тренд и тоже записала простой, но яркий ролик. Она вышла на улицу, включила камеру и спела, пока вокруг кипела обычная жизнь.

«Тренд дошел до логического завершения», — написал один из комментаторов.
В кадр случайно попал парень — он шел мимо, даже не подозревая, что оказался на видео у звезды. Певица остановилась на пару секунд, чтобы попозировать с ним.

В соцсетях к своему посту она потом добавила шутливую подпись.

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

«Как думаете, узнал?», — со смехом спросила девушка у подписчиков
Подписчики решили, вряд ли. Все произошло очень быстро, парень даже не успел осознать происходящее — на последних кадрах можно заметить его удивленное выражение лица.

Само исполнение песни фанатов порадовало, многие отметили, что приятно видеть такую волну позитива в «ленте».

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Рудковскую раскритиковали за рыбалку после скандала с Безруковым
03 апреля 2025, 23:02

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яну Рудковскую раскритиковали за рыбалку на Мальдивах.
Продюсер в личном блоге опубликовала фотографию, на которой держит пойманную на удочке рыбу, стоя при этом на корме яхты.

Правда поклонники не оценили досуга Рудковской, сравнив его в поступком Сергея Безрукова.

Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

В комментариях пользователи обрушились на звезду, призвав её отпустить рыбу и поучиться на опыте других людей.

Напомним, что накануне на Сергея Безрукова набросились с обвинениями в браконьерстве после одного его поста. Актёр показал, как съездил на рыбалку в Ростовской области. На фотографии он держал двухкилограммовую щуку. Однако выяснилось, что сейчас в регионе действуют два запрета: на вылов всей рыбы из-за периода нерестования и отдельно на отлов щуки. ​Однако представитель артиста утверждает, что фото было сделано до введения ограничений.

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