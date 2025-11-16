Сосо Павлиашвили установил необычное условие для частных выступлений

16 ноября 2025, 11:23

SHOT: Сосо Павлиашвили просит 2,5 млн рублей за частный концерт с сыном Леваном

Сосо Павлиашвили (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Сосо Павлиашвили просит за частное выступление 2,5 млн рублей, но приезжает только со старшим сыном Леваном. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.