Сосо Павлиашвили установил необычное условие для частных выступлений
Певец Сосо Павлиашвили просит за частное выступление 2,5 млн рублей, но приезжает только со старшим сыном Леваном. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На мероприятиях они исполняют около десяти песен дуэтом, еще два хита Сосо поет один. При этом о полностью сольном выступлении договориться с ним невозможно. Итоговая программа составляется самим артистом, хотя пожелания по ней принимает.
Отмечается, что недавно в отечественный шоу-бизнес вошла и вторая жена певца, Ирина. Правда, пока ее не привлекают к подобным мероприятиям.
Райдер Павлиашвили стандартный: две гримерки, еда на коллектив из 15 человек, но без морепродуктов. Из алкоголя — виски Macallan Double Cask 12 Years Old 0,7 стоимостью 12 тысяч рублей. Кроме того, на сцене и возле гримерки должны находиться охранники.
