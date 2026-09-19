«Не смешно и не интересно»: Дробыш жёстко прошёлся по Доре и МакSим
Виктор Дробыш довёл Дору до слёз критикой на «Битве поколений»
Виктор Дробыш устроил жёсткий разбор выступления Доры и МакSим в шоу «Битва поколений». Певицы вместе исполнили рок-версию хита «Знаешь ли ты», однако продюсеру постановка не понравилась — досталось обеим артисткам.
Дробыш заявил, что Дора, по его мнению, слишком сильно ориентировалась на оригинальное исполнение МакSим, но не смогла сделать номер самостоятельным. Продюсер также раскритиковал вокал обеих певиц и усомнился в том, что выступление заслуживало эфирного времени на федеральном канале.
«Сделать приблизительно, как это у МакSим, но чуть хуже — это не смешно и не интересно», — заявил Дробыш.Отдельно продюсер прошёлся и по самой МакSим, которая во время номера взяла в руки гитару. По словам Дробыша, участницы не смогли предложить зрителям ничего принципиально нового, а исполнение знаменитой песни он оценил как неудачное.
После жёсткой критики Дора не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо во время шоу. Певица призналась, что очень трепетно относится к «Знаешь ли ты» и долго готовилась к выступлению, поэтому слова продюсера оказались для неё особенно болезненными.
Дробыш после этого вышел к артисткам на сцену и попытался сгладить ситуацию. Он обнял Дору и МакSим и назвал обеих «необыкновенными». МакSим с иронией тут же отреагировала на слова продюсера: «Необыкновенные дуры».
Поддержала девушек и Клава Кока. Певица назвала поведение Дробыша абьюзивным, после чего обсуждение номера вышло далеко за рамки обычного разбора выступления.