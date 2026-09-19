«Не смешно и не интересно»: Дробыш жёстко прошёлся по Доре и МакSим

19 сентября 2026, 22:47

Виктор Дробыш довёл Дору до слёз критикой на «Битве поколений»

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* / @vdrobysh)

Виктор Дробыш устроил жёсткий разбор выступления Доры и МакSим в шоу «Битва поколений». Певицы вместе исполнили рок-версию хита «Знаешь ли ты», однако продюсеру постановка не понравилась — досталось обеим артисткам.





Дробыш заявил, что Дора, по его мнению, слишком сильно ориентировалась на оригинальное исполнение МакSим, но не смогла сделать номер самостоятельным. Продюсер также раскритиковал вокал обеих певиц и усомнился в том, что выступление заслуживало эфирного времени на федеральном канале.



