«Я полна надежд»: Дакота Джонсон рассказала о мечте стать мамой

19 сентября 2026, 21:12

Дакота Джонсон призналась, что переживает из-за отсутствия детей

Дакота Джонсон (Фото: Instagram* / @dakotajohnson)

36-летняя Дакота Джонсон откровенно рассказала о личных переживаниях. Актриса призналась, что мечтает о семье и ребёнке, однако пока её жизнь складывается иначе, чем она когда-то представляла.





В интервью Vogue звезда «Пятидесяти оттенков серого» призналась, что действительно хочет стать матерью. По словам Дакоты, несколько последних лет она особенно сильно чувствует желание иметь ребёнка и надеется, что однажды её мечта осуществится.





«Я правда этого хочу. Не ожидала оказаться в этом возрасте и на этом этапе жизни, но, видимо, таков план Вселенной. Я была бы этому рада. Надеюсь, что это случится со мной», — поделилась актриса.

«Тяжело находиться рядом с лучшими подругами или даже на съёмочной площадке, когда у всех появляются дети, а у тебя всё складывается иначе, чем ты думала. Но всё в порядке — я полна надежд», — сказала Дакота.