«Я полна надежд»: Дакота Джонсон рассказала о мечте стать мамой
Дакота Джонсон призналась, что переживает из-за отсутствия детей
36-летняя Дакота Джонсон откровенно рассказала о личных переживаниях. Актриса призналась, что мечтает о семье и ребёнке, однако пока её жизнь складывается иначе, чем она когда-то представляла.
В интервью Vogue звезда «Пятидесяти оттенков серого» призналась, что действительно хочет стать матерью. По словам Дакоты, несколько последних лет она особенно сильно чувствует желание иметь ребёнка и надеется, что однажды её мечта осуществится.
«Я правда этого хочу. Не ожидала оказаться в этом возрасте и на этом этапе жизни, но, видимо, таков план Вселенной. Я была бы этому рада. Надеюсь, что это случится со мной», — поделилась актриса.Джонсон также призналась, что ей бывает непросто наблюдать за тем, как её близкие друзья и коллеги становятся родителями. Особенно тяжело, когда реальность заметно отличается от того будущего, которое она когда-то представляла для себя.
«Тяжело находиться рядом с лучшими подругами или даже на съёмочной площадке, когда у всех появляются дети, а у тебя всё складывается иначе, чем ты думала. Но всё в порядке — я полна надежд», — сказала Дакота.При этом актриса старается не воспринимать отсутствие детей как конец своей мечты и сохраняет надежду однажды создать семью. Личную жизнь Джонсон обсуждать подробно не стала — в частности, она отказалась комментировать слухи о своих отношениях с музыкантами, включая Machine Gun Kelly.