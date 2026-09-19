Опасный момент на шоу «БиС»: Бикбаев рухнул с высоты во время номера
В Москве сегодня проходит первый большой концерт группы «БиС» после воссоединения коллектива, однако долгожданное выступление едва не обернулось опасным происшествием. Уже во время исполнения первой песни Дмитрий Бикбаев выполнял сложный элемент шоу на высоте и внезапно сорвался с троса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист стремительно рухнул вниз прямо перед зрителями. Момент падения попал на видео и моментально вызвал тревогу у находившихся в зале — казалось, что ситуация могла закончиться серьезными последствиями.
Однако практически сразу после падения Бикбаев поднялся на ноги и продолжил выступление. Судя по происходящему на сцене, певец решил не прерывать концерт и продолжил шоу так, будто ничего не случилось.
Пока неизвестно, получил ли артист какие-либо травмы и потребовалась ли ему помощь после инцидента. Официальной информации о состоянии Бикбаева также пока не поступало.
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