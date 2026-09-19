Опасный момент на шоу «БиС»: Бикбаев рухнул с высоты во время номера

19 сентября 2026, 21:42

Дмитрий Бикбаев сорвался с троса прямо во время концерта «БиС»

Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram* / @bis_band)

В Москве сегодня проходит первый большой концерт группы «БиС» после воссоединения коллектива, однако долгожданное выступление едва не обернулось опасным происшествием. Уже во время исполнения первой песни Дмитрий Бикбаев выполнял сложный элемент шоу на высоте и внезапно сорвался с троса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».