Достижения.рф

Павел Воля снова взялся за музыку — шоумен пишет новый альбом

Павел Воля решил переосмыслить старые хиты и готовит новый альбом
Павел Воля (Фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Павел Воля готовит новый музыкальный альбом. Последний сборник шоумена выходил еще в 2018 году, однако теперь он решил вновь активно заняться музыкой — правда, без громких заявлений о «возвращении». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Поводом для нового этапа стала совместная работа Воли с Бустером и ONATIVE. Музыканты выпустили обновленную версию песни «Все будет офигенно» — композиции из альбома Павла «Респект и уважуха», который вышел в 2007 году.

По словам Воли, идея переосмыслить старые треки появилась именно во время работы над фитами. ONATIVE предложил совместную запись, Бустер поддержал идею на стриме, а сам Павел с удовольствием подключился к творческому процессу.

«Я никуда толком и не уходил», — объяснил шоумен, отметив, что не воспринимает новую работу как большое возвращение на сцену.
После этого Воля решил пойти дальше и задумался о переосмыслении других песен из «Респекта и уважухи». Он хочет записать их вместе с молодыми музыкантами, чьим творчеством сам интересуется и которое ему нравится.

При этом артист не собирается торопиться с релизом. Павел признался, что уже находится в процессе записи собственного нового альбома, но никаких конкретных сроков и дедлайнов пока не устанавливает.

«Это не разовая история. Я и сам сейчас в процессе — пишу новый альбом», — рассказал Воля.
Кроме того, у шоумена есть планы еще на несколько музыкальных проектов, однако раскрывать подробности он пока не стал. По словам Павла, для некоторых задумок еще просто не пришло время.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0