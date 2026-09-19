Павел Воля снова взялся за музыку — шоумен пишет новый альбом
Павел Воля готовит новый музыкальный альбом. Последний сборник шоумена выходил еще в 2018 году, однако теперь он решил вновь активно заняться музыкой — правда, без громких заявлений о «возвращении». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Поводом для нового этапа стала совместная работа Воли с Бустером и ONATIVE. Музыканты выпустили обновленную версию песни «Все будет офигенно» — композиции из альбома Павла «Респект и уважуха», который вышел в 2007 году.
По словам Воли, идея переосмыслить старые треки появилась именно во время работы над фитами. ONATIVE предложил совместную запись, Бустер поддержал идею на стриме, а сам Павел с удовольствием подключился к творческому процессу.
«Я никуда толком и не уходил», — объяснил шоумен, отметив, что не воспринимает новую работу как большое возвращение на сцену.После этого Воля решил пойти дальше и задумался о переосмыслении других песен из «Респекта и уважухи». Он хочет записать их вместе с молодыми музыкантами, чьим творчеством сам интересуется и которое ему нравится.
При этом артист не собирается торопиться с релизом. Павел признался, что уже находится в процессе записи собственного нового альбома, но никаких конкретных сроков и дедлайнов пока не устанавливает.
«Это не разовая история. Я и сам сейчас в процессе — пишу новый альбом», — рассказал Воля.Кроме того, у шоумена есть планы еще на несколько музыкальных проектов, однако раскрывать подробности он пока не стал. По словам Павла, для некоторых задумок еще просто не пришло время.