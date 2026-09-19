Павел Воля снова взялся за музыку — шоумен пишет новый альбом

19 сентября 2026, 22:08

Павел Воля решил переосмыслить старые хиты и готовит новый альбом

Павел Воля (Фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Павел Воля готовит новый музыкальный альбом. Последний сборник шоумена выходил еще в 2018 году, однако теперь он решил вновь активно заняться музыкой — правда, без громких заявлений о «возвращении». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Поводом для нового этапа стала совместная работа Воли с Бустером и ONATIVE. Музыканты выпустили обновленную версию песни «Все будет офигенно» — композиции из альбома Павла «Респект и уважуха», который вышел в 2007 году.



По словам Воли, идея переосмыслить старые треки появилась именно во время работы над фитами. ONATIVE предложил совместную запись, Бустер поддержал идею на стриме, а сам Павел с удовольствием подключился к творческому процессу.





«Я никуда толком и не уходил», — объяснил шоумен, отметив, что не воспринимает новую работу как большое возвращение на сцену.

«Это не разовая история. Я и сам сейчас в процессе — пишу новый альбом», — рассказал Воля.