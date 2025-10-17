«Есть любовница»: невестка Валерии ответила на слухи об абьюзе и скандалах в семье
Лиана Шульгина прокомментировала слухи о своей семье и личной жизни
Блогер Лиана Шульгина впервые отреагировала на скандальные слухи, которые распространяются в Сети вокруг её семьи.
В своём Telegram-канале невестка певицы Валерии эмоционально высказалась в ответ на комментарии подписчиков, устав от постоянных домыслов.
«То мои родители мошенники и скрытые миллиардеры, то я жертва абьюза и меня Сеня бьёт, то у Сени есть любовница, о которой я знаю. Ну, не смешно?» — написала Шульгина.По словам девушки, подобные разговоры не имеют ничего общего с реальностью. Она добавила, что, несмотря на абсурдность слухов, внимание к её персоне растёт — а вместе с ним и интерес к её блогу.
Обсуждение разгорелось под новыми снимками Лианы из Китая. На фото блогер принимает ванну с панорамным видом на город, чем вызвала бурную реакцию подписчиков и очередную волну слухов.