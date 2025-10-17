«Есть любовница»: невестка Валерии ответила на слухи об абьюзе и скандалах в семье

17 октября 2025, 11:30

Лиана Шульгина прокомментировала слухи о своей семье и личной жизни

Лиана Шульгина (Фото: Telegram / @lianashulginaa)

Блогер Лиана Шульгина впервые отреагировала на скандальные слухи, которые распространяются в Сети вокруг её семьи.





В своём Telegram-канале невестка певицы Валерии эмоционально высказалась в ответ на комментарии подписчиков, устав от постоянных домыслов.





«То мои родители мошенники и скрытые миллиардеры, то я жертва абьюза и меня Сеня бьёт, то у Сени есть любовница, о которой я знаю. Ну, не смешно?» — написала Шульгина.