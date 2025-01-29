Не смог сделать первый шаг: сын-фрик Елены Яковлевой передумал сводить татуировки

Денис Шальных (фото: соцсети)
Сын актрисы Елены Яковлевой решил наконец избавиться от своего жуткого образа, однако так не смог сделать первый шаг.
Денису Шальных 32 года. Практически всё его тело покрыто татуировками, за что в соцсетях его называют фриком. Причём, некоторые из изображений имеют жуткий смысл. Несколько лет назад, мужчина набил портреты известных жестоких маньяков.
Отношения Шальных с родителями сильно ухудшились из-за его образа, поэтому ради них он решился свести тату.
Однако, не прошло и года, как сын звезды сериала «Каменская» передумал. Выяснилось, что процедура сведения татуировок очень болезненная, дорогостоящая и долгая. К тому же, в случае с Денисом, на коже останутся многочисленные шрамы. Поэтому мужчина решил отложить эту затею, и вместо этого накачался и перекрасил волосы в розовый цвет.
Денису Шальных пророчили большое и светлое будущее. После школы он поступил на режиссёрский факультет, а в 21 год сдал языковой экзамен и поехал учиться в Оксфорд. Однако через некоторое время он бросил учёбу и вернулся в Москву. Он долго не мог найти своё дело и в итоге остановился на бодибилдинге.
Елена Яковлева (фото: соцсети)
Елене Яковлевой было тяжело принять образ жизни сына. Она до последнего надеялась, что Денис получит высшее образование и выстроит хорошую карьеру. Но, несмотря на это, она всегда защищает его перед публикой. Актриса не раз говорила, что её сын заботливый и добрый, а татуировками он лишь пытается проявить свои чувства и переживания.
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Отношения Шальных с родителями сильно ухудшились из-за его образа, поэтому ради них он решился свести тату.
Однако, не прошло и года, как сын звезды сериала «Каменская» передумал. Выяснилось, что процедура сведения татуировок очень болезненная, дорогостоящая и долгая. К тому же, в случае с Денисом, на коже останутся многочисленные шрамы. Поэтому мужчина решил отложить эту затею, и вместо этого накачался и перекрасил волосы в розовый цвет.
Денису Шальных пророчили большое и светлое будущее. После школы он поступил на режиссёрский факультет, а в 21 год сдал языковой экзамен и поехал учиться в Оксфорд. Однако через некоторое время он бросил учёбу и вернулся в Москву. Он долго не мог найти своё дело и в итоге остановился на бодибилдинге.
Елена Яковлева (фото: соцсети)
Елене Яковлевой было тяжело принять образ жизни сына. Она до последнего надеялась, что Денис получит высшее образование и выстроит хорошую карьеру. Но, несмотря на это, она всегда защищает его перед публикой. Актриса не раз говорила, что её сын заботливый и добрый, а татуировками он лишь пытается проявить свои чувства и переживания.
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Анастасия Чинкова