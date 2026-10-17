«Захотелось вернуться к себе»: Нюша сменила имя в паспорте спустя 19 лет

17 октября 2026, 13:43

Певица Нюша вернуть настоящее имя, чтобы вернуться к себе самой

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Певица Нюша решила вернуть себе имя Анна, которое теперь снова указано в её паспорте. При этом на сцене артистка продолжит выступать под привычным публике псевдонимом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».