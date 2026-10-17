«Захотелось вернуться к себе»: Нюша сменила имя в паспорте спустя 19 лет
Певица Нюша решила вернуть себе имя Анна, которое теперь снова указано в её паспорте. При этом на сцене артистка продолжит выступать под привычным публике псевдонимом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
О своём решении исполнительница рассказала на концерте «День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет». По словам Анны, перемена произошла интуитивно: она почувствовала, что образ Нюши стал для неё отдельной частью личности, связанной прежде всего с музыкой и сценой.
Артистка объяснила, что за пределами творчества ей важно оставаться просто Анной — человеком со своими мыслями и интересами, не связанными с публичной деятельностью. Возвращение к прежнему имени она назвала способом почувствовать себя свободнее и восстановить связь с собой.
Напомним, в 17 лет певица официально сменила имя на Нюшу. Спустя 19 лет она решила вернуться к имени, данному при рождении.
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