«Не шейте мне дела!»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве с виллами
Певица Лолита Милявская отреагировала на обвинения в мошенничестве, которые связывают с риелтором Сергеем Домогацким. Слова певицы приводит издание «Страсти».
Лолита отвергла обвинения в мошенничестве и заявила, что её сотрудничество с Домогацким было благотворительной акцией — они подарили виллу нуждающейся семье.
Певица пояснила, что помогает предпринимателям, которые безвозмездно помогают людям, и не стала бы агитировать за покупку недвижимости в сейсмически опасных регионах.
«Поэтому не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот и разбирайтесь. Подавайте на меня всё, что хотите. А я считаю, что сделала доброе дело. Хоть одна семья получила что-то бесплатно из моих рук тоже», — заявила артистка.Ранее стало известно, что обвиняемый в мошенничестве с виллами на Бали Сергей Домогацкий сбежал до суда.