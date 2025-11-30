Достижения.рф

«Не шейте мне дела!»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве с виллами

Лолита прокомментировала обвинения в мошенничестве с недвижимостью на Бали
Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская отреагировала на обвинения в мошенничестве, которые связывают с риелтором Сергеем Домогацким. Слова певицы приводит издание «Страсти».



Лолита отвергла обвинения в мошенничестве и заявила, что её сотрудничество с Домогацким было благотворительной акцией — они подарили виллу нуждающейся семье.

Певица пояснила, что помогает предпринимателям, которые безвозмездно помогают людям, и не стала бы агитировать за покупку недвижимости в сейсмически опасных регионах.

«Поэтому не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот и разбирайтесь. Подавайте на меня всё, что хотите. А я считаю, что сделала доброе дело. Хоть одна семья получила что-то бесплатно из моих рук тоже», — заявила артистка.
Ранее стало известно, что обвиняемый в мошенничестве с виллами на Бали Сергей Домогацкий сбежал до суда.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0