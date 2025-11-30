«Не шейте мне дела!»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве с виллами

30 ноября 2025, 13:44

Лолита прокомментировала обвинения в мошенничестве с недвижимостью на Бали

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская отреагировала на обвинения в мошенничестве, которые связывают с риелтором Сергеем Домогацким. Слова певицы приводит издание «Страсти».





Лолита отвергла обвинения в мошенничестве и заявила, что её сотрудничество с Домогацким было благотворительной акцией — они подарили виллу нуждающейся семье.



Певица пояснила, что помогает предпринимателям, которые безвозмездно помогают людям, и не стала бы агитировать за покупку недвижимости в сейсмически опасных регионах.

«Поэтому не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот и разбирайтесь. Подавайте на меня всё, что хотите. А я считаю, что сделала доброе дело. Хоть одна семья получила что-то бесплатно из моих рук тоже», — заявила артистка.