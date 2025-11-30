«Оголтелая травля»: концертный директор Ларисы Долиной прокомментировал её «отмену»

30 ноября 2025, 13:27

Сергей Пудовкин назвал «отмену» Ларисы Долиной «оголтелой травлей»

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

В интернете всё активнее набирает обороты флешмоб по «отмене» Ларисы Долиной. Пользователи продолжают обсуждать историю с элитной квартирой в Хамовниках, в результате сделки с которой покупательница Полина Лурье потеряла и деньги, и жильё.





Концертный директор артистки Сергей Пудовкин в разговоре с SHOT заявил, что происходящее — это не справедливое возмущение, а настоящая «оголтелая травля».



Он подчеркнул, что судебные разбирательства ещё не завершились, и все решения будут выполнены по закону.





«Много чего отменяли — у нас умеют прощать», — добавил Пудовкин, намекая, что выводы пока рано делать.