«Оголтелая травля»: концертный директор Ларисы Долиной прокомментировал её «отмену»
Сергей Пудовкин назвал «отмену» Ларисы Долиной «оголтелой травлей»
В интернете всё активнее набирает обороты флешмоб по «отмене» Ларисы Долиной. Пользователи продолжают обсуждать историю с элитной квартирой в Хамовниках, в результате сделки с которой покупательница Полина Лурье потеряла и деньги, и жильё.
Концертный директор артистки Сергей Пудовкин в разговоре с SHOT заявил, что происходящее — это не справедливое возмущение, а настоящая «оголтелая травля».
Он подчеркнул, что судебные разбирательства ещё не завершились, и все решения будут выполнены по закону.
«Много чего отменяли — у нас умеют прощать», — добавил Пудовкин, намекая, что выводы пока рано делать.Несмотря на негатив в соцсетях, гастрольный график Долиной не пострадал: концерт во Владивостоке состоялся, сегодня певица выступает в Уссурийске, а 2 декабря — в Хабаровске. Большинство мест на шоу уже продано, и никаких отмен не планируется.