«В этом ничего плохого нет»: Баста призвал коллег честно говорить о непроданных билетах
Баста раскритиковал артистов, которые обвиняют организаторов в отмене концертов
Рэпер Баста высказался об артистах, которые объясняют отмену своих концертов проблемами с организаторами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По мнению музыканта, коллегам не стоит перекладывать ответственность на других, если причиной срыва выступления стала низкая продажа билетов.
«Это очень плохо. Во-первых, это дискредитирует индустрию, а во-вторых, признаться, что у тебя не продались билеты — в этом ничего плохого нет. Бывают разные этапы в карьере каждого артиста», — заявил Баста.В качестве примеров подобных ситуаций недавно обсуждали отмену концерта Margo, которая объяснила произошедшее проблемами с организаторами. Певица Mona, напротив, открыто рассказала, что не смогла продать необходимое количество билетов, поэтому выступление пришлось перенести на следующий год.
Баста считает, что артистам важно честно говорить о причинах отмены или переноса концертов, а не обвинять в произошедшем других участников музыкальной индустрии.