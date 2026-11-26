26 ноября 2026, 22:46

Баста раскритиковал артистов, которые обвиняют организаторов в отмене концертов

Баста (Фото: Instagram* / @bastaakanoggano)

Рэпер Баста высказался об артистах, которые объясняют отмену своих концертов проблемами с организаторами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению музыканта, коллегам не стоит перекладывать ответственность на других, если причиной срыва выступления стала низкая продажа билетов.





«Это очень плохо. Во-первых, это дискредитирует индустрию, а во-вторых, признаться, что у тебя не продались билеты — в этом ничего плохого нет. Бывают разные этапы в карьере каждого артиста», — заявил Баста.