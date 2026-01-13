«Не снимаюсь обнажённой»: Глафира Тарханова рассказала о 20-летней договоренности с мужем

13 января 2026, 13:49

Актриса Глафира Тарханова рассказала о табу на постельные сцены

Глафира Тарханова (Фото: Instagram* / @glafiratarhanova)

Актриса Глафира Тарханова уже 20 лет счастлива в браке с актёром Алексеем Фаддеевым. В беседе с Леди Mailзвезда откровенно рассказала о семейных принципах, личных границах и своём твёрдом табу на съёмки в откровенных сценах.





По словам Тархановой, крепкие отношения — это прежде всего постоянная работа над собой и уважение друг к другу. Говоря о долгом союзе с супругом, актриса подчеркнула, что для неё крайне важно сохранять профессиональную свободу каждого из партнёров.



Актриса также призналась, что ещё в самом начале семейной жизни они с Алексеем договорились о границах в профессии. Одно из главных условий — отказ от обнажённых и постельных сцен.





«Я не снимаюсь обнажённой — это наша договорённость ещё 20-летней давности. В кино есть свои секреты, пусть они таковыми и останутся», — подчеркнула она.