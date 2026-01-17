«Не собираюсь отказываться»: Киркоров высказался о фаер-шоу после ожога на концерте

17 января 2026, 22:01

Киркоров не намерен убирать пиротехнику из шоу после ЧП на сцене

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с пиротехникой, из-за которого ему пришлось временно приостановить концертную деятельность и заняться восстановлением после ожога.





Несмотря на произошедшее, артист заявил, что не намерен отказываться от зрелищных фаер-элементов в своих выступлениях.



По словам поп-короля, случай на сцене в Санкт-Петербурге не напугал его и не заставил пересмотреть концепцию шоу. В интервью изданию «Антенна-Телесемь» Киркоров подчеркнул, что яркие и эффектные сценические решения остаются важной частью его концертов.





«Я совершенно не собираюсь отказываться от ярких и эффектных сценических решений. <…> Главное — чтобы всё прошло безопасно и мои выступления оставались такими же впечатляющими», — заявил певец.