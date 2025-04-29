«Только на пользу»: Бывшая Тимати пользуется повышенным вниманием мужчин после родов

Анастасия Решетова (Фото: Instagram*/volkonskaya.reshetova)
Повышенным вниманием мужчин после родов стала пользоваться бывшая возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) модель Анастасия Решетова. Девушка ответила в соцсетях одной из фанаток на ее переживания, что после того, как она станет мамой, противоположный пол перестанет интересоваться ею.
«Честно говоря, наоборот! Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моем случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму. Пусть и у вас будет также! Не бойтесь ничего и не следуйте стереотипам», — ответила Решетова.Модель родила от Тимати сына Ратмира в 2019 году. Через год после рождения малыша пара разошлась, но смогла сохранить нормальные отношения.
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