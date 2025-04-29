«Не знаю такого»: Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе в замке Пугачевой

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)
Анастасия Волочкова заявила, что не знакома с шоуменом Стасом Барецким, который ранее сообщил о готовности спасти её от алкоголизма в личной клинике и жить вместе в замке Аллы Пугачевой в Подмосковье.
«Я даже не знаю, честно говоря, такого человека и вообще, о ком идет речь. В меня очень многие влюблены, и это прекрасно», — сказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее Барецкий заявил «Страстям», что хочет помочь балерине Анастасии Волочковой избавиться от алкоголизма. Более того, по словам музыканта, он мог бы с ней жить в замке Пугачевой в подмосковном поселке Грязи. Мужчина уверен, что экс-прима влюблена в него, и выразил готовность завести совместных детей. Барецкий также заявил, что Волочкова в личной переписке приняла его предложение.
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