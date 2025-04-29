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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Не знаю такого»: Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе в замке Пугачевой

«Не знаю такого»: Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе в замке Пугачевой

Волочкова: В меня очень многие влюблены, и это прекрасно
Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Анастасия Волочкова заявила, что не знакома с шоуменом Стасом Барецким, который ранее сообщил о готовности спасти её от алкоголизма в личной клинике и жить вместе в замке Аллы Пугачевой в Подмосковье.
«Я даже не знаю, честно говоря, такого человека и вообще, о ком идет речь. В меня очень многие влюблены, и это прекрасно», — сказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Барецкий заявил «Страстям», что хочет помочь балерине Анастасии Волочковой избавиться от алкоголизма. Более того, по словам музыканта, он мог бы с ней жить в замке Пугачевой в подмосковном поселке Грязи. Мужчина уверен, что экс-прима влюблена в него, и выразил готовность завести совместных детей. Барецкий также заявил, что Волочкова в личной переписке приняла его предложение.

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#свадьба
#скандал
#мужчина
Живущая в США дочь Евгения Петросяна впервые прокомментировала ситуацию с его квартирой
Дочь Петросяна впервые ответила на вопрос об отношениях с отцом
29 апреля 2025, 19:40

Евгений Петросян (Фото: Инстаграм* @petrosyanevgeny)

Викторина Петросянц впервые за долгое время дала комментарий об отношениях с отцом. Об этом сообщает kp.ru.
Женщина пояснила, что не общается с отцом.

«И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — добавила Викторина.

Отношения юмориста с дочерью ухудшились в 2018 году после его развода с Еленой Степаненко. По слухам, Викторина не приняла его новую супругу Татьяну Брухунову. Дочь Петросяна на сегодняшний день проживает в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве.

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*Запрещен в РФ
#суд
#квартиры
#женщина
#отношения
#рф
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«Только на пользу»: Бывшая Тимати пользуется повышенным вниманием мужчин после родов
Решетова заявила, что после родов стала пользоваться вниманием мужчин
29 апреля 2025, 19:19

Анастасия Решетова (Фото: Instagram*/volkonskaya.reshetova)

Повышенным вниманием мужчин после родов стала пользоваться бывшая возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) модель Анастасия Решетова. Девушка ответила в соцсетях одной из фанаток на ее переживания, что после того, как она станет мамой, противоположный пол перестанет интересоваться ею.
«Честно говоря, наоборот! Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моем случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму. Пусть и у вас будет также! Не бойтесь ничего и не следуйте стереотипам», — ответила Решетова.
Модель родила от Тимати сына Ратмира в 2019 году. Через год после рождения малыша пара разошлась, но смогла сохранить нормальные отношения.

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#мир
#россия
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#шоу-бизнес
#новости
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«Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну
Маргарита Симоньян не пускает детей в клинику к Тиграну Кеосаяну ради их психики
29 апреля 2025, 19:08

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала, как воспринимают происходящее их дети. В разговоре с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» главред RT призналась, что не пускает дочерей и сына к отцу в больницу.
Симоньян не считает, что ее супругу стало бы лучше от этого. По ее словам, Тигран беспокоится за психику детей.

«Более того, если он слышит и понимает, я думаю, он бы даже меня отругал за это, если бы я детей притащила в больницу», — сообщила Маргарита.

Симоньян отмечает, что именно вера помогает ей не опускать руки.

В конце декабря прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме.

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#маргарита симоньян
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#дети
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«Хороший ужин, качественный секс»: Роза Сябитова раскрыла, как избежать измен в семейной жизни
Роза Сябитова: мужчину надо выпускать из дома уже удовлетворённым
29 апреля 2025, 18:50

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, как избежать измен в семейной жизни.
«Знайте одно, если муж изменил, значит, где-то в чем-то вы его не удовлетворяли. Это же можно сказать о ситуации, когда жена сходила налево. Тем не менее сохранить брак даже при таких условиях можно, если любовь еще греет сердца пары, которая позволила себе сладость увлечься другими», — сказала Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она отметила, что мужчины часто изменяют из-за своей полигамности. Главная сваха страны призвала женщин выпускать мужчину из дома «уже удовлетворенным».

«Хороший ужин, качественный секс, общий досуг — самые простые секреты, которые минимизируют вероятность адюльтера», — уточнила Сябитова.

Однако она добавила, что все эти действия могут не уберечь от измены. В этом случае женщине стоит научиться прощать своего любимого, если он один раз позволил себе лишнего, и ни в коем случае не мстить.

По словам свахи, женщину, в отличие от мужчины, после измены будет «грызть совесть».

«Лучше стерпеть, простить, учесть все ошибки и работать дальше над своей семейной жизнью. После измены жизнь продолжается», — посоветовала телеведущая.

При этом на вопрос, изменяли ли ей когда-нибудь, Сябитова отвечать не стала.

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Актриса Юлия Пересильд рассказала о сложном раке горла у матери
29 апреля 2025, 18:43

Юлия Пересильд (Фото: Инстаграм* @juliaperesild)

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что после ее полета в космос у матери нашли сложный рак горла. Она объяснила болезнь психосоматикой. Об этом актриса сообщила в подкасте Dreamcast в VK Видео.
Пересильд уточнила, что болезнь у ее матери началась через месяц после ее возвращения. Актриса вспомнила, что приезжала домой злая, когда проходила все этапы перед полетом.

По ее словам, в такие моменты она доставала Просекко и пыталась успокоиться.

«Моя мама смотрела на все это и говорила: "О-о, а ты ведь полетишь"», — вспомнила актриса.

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#болезнь
#актриса
#мама
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