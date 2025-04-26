Не состоит в отношениях три года: 37-летняя Ирина Горбачёва призналась, что ищет мужчину на сайте знакомств

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)
Ирина Горбачёва не состоит в отношениях уже почти три года, но всё же пытается найти мужчину, с которым сможет создать семью.
Сердце 37-летней актрисы свободно уже несколько лет. Но она всё же надеется встретить того самого. Горбачёва призналась, что сидит в приложениях для знакомств. Она рассказала, что некоторые парни удивляются, когда видят её анкету, а потом пишут ей об этом.
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«Есть те, кто пишут: "Ну не мог пройти мимо и не написать, потому что офигел, что ты тут делаешь"», – рассмеялась Горбачёва в интервью Светлане Бондарчук в её шоу «Света вокруг света».Напомним, что Ирина Горбачёва уже была замужем. В 2021 году она расписалась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Однако союз был недолгим – в 2022 году пара распалась. Как говорила актриса, одной из причин развода стали политические разногласия. Также Ирина и Антон оказались не готовы к тому, что чувства угаснут и сменятся привязанностью.
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Анастасия Чинкова