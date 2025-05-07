«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)
Решение народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой уйти в монастырь могло быть продиктовано нарциссическим кризисом. Психолог Станислав Самбурский сделал такой вывод в беседе со «Страстями», попутно объяснив свою позицию.
Он предположил, что актриса, переосмысливая свою жизнь, отказалась от публичной профессии, которая негативно влияла на ее душевное состояние.
Специалист объяснил, что актёры часто сталкиваются с внутренними конфликтами, вынужденно проживая чужие эмоции и скрывая собственную идентичность. Со временем признание поклонников теряет ценность, поскольку они часто восхищаются образом, а не самим артистом как личностью. За маской ролей возникает экзистенциальная пустота — именно такое состояние можно назвать нарциссическим кризисом.
Наибольший шанс столкнуться с такой проблемой имеют звезды с «основным» сценическим образом, маску которого они стараются не снимать.
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«Артисты учатся проживать чужую жизнь, носить чужую боль, смеяться, когда надо режиссёру. Многие актёры в какой-то момент сталкиваются с вопросом: «А где в этой жизни я настоящий?». Это переживание особенно остро в зрелом возрасте, когда сцена уже не греет, а утомляет», — указал Самбурский.
Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Бумбараш»)
Специалист объяснил, что актёры часто сталкиваются с внутренними конфликтами, вынужденно проживая чужие эмоции и скрывая собственную идентичность. Со временем признание поклонников теряет ценность, поскольку они часто восхищаются образом, а не самим артистом как личностью. За маской ролей возникает экзистенциальная пустота — именно такое состояние можно назвать нарциссическим кризисом.
Наибольший шанс столкнуться с такой проблемой имеют звезды с «основным» сценическим образом, маску которого они стараются не снимать.
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«Можно посмотреть на Александра Ревву и Артура Пирожкова: граница между артистом и персонажем стерлась. Если публика отвернётся от маски, велик риск, что сам Ревва не поймёт, кто он без неё, и кризис будет сильнее, чем у Васильевой», — объяснил специалист.Уход Васильевой в монастырь стоит рассматривать не как бегство, а как попытку обрести новый смысл за пределами сцены, подчеркнул психолог.
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Поселившаяся в монастыре Екатерина Васильева не хочет возвращаться к прежней жизни
Мария Моисеева