«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини

В феврале 2025 певица Валерия объявляла планах по завершению музыкальной карьеры. Она присоединится к артистам, которые традиционно завершают деятельность финальным альбомом и прощальным туром по РФ. Однако есть звезды русской эстрады, которые не планируют оставлять сцену, несмотря на возраст. Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов раскрыл, кто, по его мнению, должен «уступить дорогу молодым».