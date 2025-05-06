«Их песенки спеты»: Соседов призвал Киркорова, Баскова и часть других звезд уйти со сцены

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
В феврале 2025 певица Валерия объявляла планах по завершению музыкальной карьеры. Она присоединится к артистам, которые традиционно завершают деятельность финальным альбомом и прощальным туром по РФ. Однако есть звезды русской эстрады, которые не планируют оставлять сцену, несмотря на возраст. Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов раскрыл, кто, по его мнению, должен «уступить дорогу молодым».
В интервью «Общественной службе новостей» Соседов призвал Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Валерия Леонтьева, а также большую часть других далеко не юных артистов, последовать примеру Валерии и завершить карьеру на пике известности.
Кстати, говоря о Валерии: ее муж, Иосиф Пригожин, разъяснил, почему Валерия хочет в ближайшие три года завершить карьеру. Для певицы важно запомниться своим поклонникам молодой и красивой, а не «старой бабкой».
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«Лещенко до сих пор поет, а ему уже 83 года. Почему-то многие артисты из старой гвардии не хотят уступать место молодым певцам. Так было всегда», — задумался критик.Он напомнил, что Алла Пугачёва также долго откладывала уход, превратив прощальные концерты в бесконечные «запятые». Соседов указал: российская эстрада задыхается без свежих имён, а засилье ветеранов лишает аудиторию новых идей.
Филипп Киркоров и Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)
«Это звезды, чьи песенки спеты, их история рассказана, и все пытаются уже о них забыть, но они такого удовольствия нам не подарят. (...) Пока сцена терпит наших мастодонтов, мы будем страдать от отсутствия свежей крови», — сокрушался он.Для исправления ситуации Соседов предложил запустить музыкальные шоу, аналогичные проектам по поиску юных дарований. Сам он готов войти в жюри, чтобы помочь раскрыть потенциал молодых исполнителей.
Кстати, говоря о Валерии: ее муж, Иосиф Пригожин, разъяснил, почему Валерия хочет в ближайшие три года завершить карьеру. Для певицы важно запомниться своим поклонникам молодой и красивой, а не «старой бабкой».
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