Захарова показала кадры с песней Киркорова на ее стихи — видео
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своём Telegram-канале видео с премьерой песни Филиппа Киркорова, текст к которой написала она.
На кадрах артист исполняет композицию «Главная роль».
«А завершилось все премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров ― «Главная роль». Делюсь», — говорится в посте дипломата.
Она также уточнила, что в день рождения вместе с артистами провела благотворительный творческий вечер в поддержку храма Архангела Михаила в Тараканово. В мероприятии приняли участие Валерия, Зара, Любовь Успенская (в формате видеоклипов), Катя Лель, Айна Гетагазова, Птаха, Люся Чеботина, Елена Север и Ирина Понаровская.