«Не стало отца моих детей»: Алёна Хмельницкая оплакивает Тиграна Кеосаяна

01 октября 2025, 11:31

Алёна Хмельницкая назвала смерть Кеосаяна «большим горем»

Алёна Хмельницкая (Фото: Instagram* @alxmel)

Алёна Хмельницкая оплакивает своего бывшего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. В личном блоге Алёна опубликовала видео с подписью.





Актриса назвала это событие большим горем. Хмельницкая и Кеосаян заключили брак в 1993 году. В этом союзе у них родились две дочери — Александра и Ксения. Брак продлился 21 год, но после развода пара сохранила тёплые и дружеские отношения.



28 сентября Алёна похоронила Кеосаяна, а уже на следующий день вернулась к работе.

«Не стало отца моих детей, моего бывшего мужа, родного человека, режиссёра — Тиграна Кеосаяна... Это большое горе», — написала она.

