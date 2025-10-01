«Не стало отца моих детей»: Алёна Хмельницкая оплакивает Тиграна Кеосаяна
Алёна Хмельницкая назвала смерть Кеосаяна «большим горем»
Алёна Хмельницкая оплакивает своего бывшего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. В личном блоге Алёна опубликовала видео с подписью.
Актриса назвала это событие большим горем. Хмельницкая и Кеосаян заключили брак в 1993 году. В этом союзе у них родились две дочери — Александра и Ксения. Брак продлился 21 год, но после развода пара сохранила тёплые и дружеские отношения.
28 сентября Алёна похоронила Кеосаяна, а уже на следующий день вернулась к работе.
«Не стало отца моих детей, моего бывшего мужа, родного человека, режиссёра — Тиграна Кеосаяна... Это большое горе», — написала она.С гастролей актриса опубликовала несколько видео. В одном — осенний пейзаж за окном поезда под песню Агутина и Варум «Буду всегда с тобой». Позже она добавила архивную запись, где они с Кеосаяном исполняют этот хит в караоке.