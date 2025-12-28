Ида Галич устроила «последнюю вечеринку нулевых» с участием Аглаи Тарасовой
Ида Галич пригласила Аглаю Тарасову на свой корпоратив. Актриса танцевала под хиты 2000-х годов. В своём Telegram-канале организатор вечеринки отметила, что 2025 год выдался для Тарасовой непростым.
Галич написала, что очень рада видеть Аглаю как близкого человека. Блогер подчеркнула, что всегда готова поддержать тех, кто ценит её и её окружение.
«И я была очень рада видеть её как человека, с которым мы тесно общались. У Аглаи был сложный год, и она заслужила маленький праздник!» — написала Ида.Темой мероприятия стала «последняя вечеринка нулевых» — так Галич решила проводить уходящий год. Ранее некоторые СМИ обратили внимание на присутствие Аглаи Тарасовой на вечеринке. Они напомнили, что актриса находится под условным сроком за хранение запрещённых веществ.
Ранее Ида Галич заявила, что не намерена прощать Настю Ивлееву.