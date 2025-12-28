Ида Галич устроила «последнюю вечеринку нулевых» с участием Аглаи Тарасовой

28 декабря 2025, 19:54

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Ида Галич пригласила Аглаю Тарасову на свой корпоратив. Актриса танцевала под хиты 2000-х годов. В своём Telegram-канале организатор вечеринки отметила, что 2025 год выдался для Тарасовой непростым.





Галич написала, что очень рада видеть Аглаю как близкого человека. Блогер подчеркнула, что всегда готова поддержать тех, кто ценит её и её окружение.

«И я была очень рада видеть её как человека, с которым мы тесно общались. У Аглаи был сложный год, и она заслужила маленький праздник!» — написала Ида.