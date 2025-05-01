Киркоров попал в новый скандал: артисту грозит крупный штраф после празднования дня рождения

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филиппу Киркорову может грозить штраф за салют в честь дня рождения.
Певец отметил 58-летие в загородном доме. В соцсетях распространились многочисленные кадры салюта, прогремевшего в Красногорске. Выяснилось, что пиротехника запускалась в честь Киркорова. Россияне удивлены масштабами зрелища.
Адвокат Вадим Багатурия в беседе с KP.ru заявил, что в настоящее время такой запрет не действует, но салюты необходимо согласовывать.
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«Бахало у нас на уровне 12 этажа. Наблюдал весь город, за 5 километров было видно», – пишут пользователи Сети.Местные жители теперь призывают ввести запрет на салюты в Москве и области.
Адвокат Вадим Багатурия в беседе с KP.ru заявил, что в настоящее время такой запрет не действует, но салюты необходимо согласовывать.
«Если мероприятие было согласовано, а в этом у меня нет сомнений, то Киркорова совершенно точно не привлекут к ответственности. Если же салют был нелегальным, то певцу грозит штраф 5 тысяч рублей, а фирме, оказавшей услугу, — 500 тысяч», – отметил юрист.Сам Киркоров пока не комментировал ситуацию.
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Анастасия Чинкова