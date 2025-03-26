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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Мошенники слили в Сеть секс-видео Павла Деревянко и его девушки

Мошенники слили в Сеть секс-видео Павла Деревянко и его девушки

Мошенники слили в Сеть интимную запись общения Павла Деревянко с его девушкой
Павел Деревянко (Фото: Телеграм @pabloderevyanko)

Павел Деревянко (Фото: Телеграм @pabloderevyanko)

Интимная запись из Telegram актёра Павла Деревянко утекла в Сеть. Кроме того, киберпреступники успели «развести» на деньги нескольких знакомых артиста до того, как его девушка записала ролик с предупреждением о взломе.
Аккаунт артиста хакеры вскрыли около 16 часов, сообщает телеграм-канал Mash. За три часа они успели обмануть некоторую часть окружения Павла по весьма традиционной схеме: счёт заблокирован, дай в долг. А также контактам Деревянко было разослано лёгкое хоум-порно, на котором девушка актёра Зоя Фуць лежит на кровати топлес.

На уговоры мошенников, использовавших новые технологии для имитации характерной дикции Павла, поддался его водитель, который отправил аферистам всё, что у него было на карте — 48 тысяч рублей. По словам артиста, его девушка очень переживает из-за случившегося. Она записала видеообращение, где рассказывает о взломе аккаунта Деревянко, уверяет, что они ни у кого не просят денег, а также клянётся, что слитую в Сеть запись она «отправляла только Пашке».

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#запись
Суд признал Елену Степаненко законной наследницей покойной подруги Натальи Маголы
Суд признал Степаненко законной наследницей покойной подруги Маголы
26 марта 2025, 20:00

Елена Степаненко (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Суд признал Елену Степаненко законной наследницей двух квартир, которые принадлежали её покойной подруге Наталье Маголе.
Ранее сестра и мать покойной обратились в суд с требованием признать завещание женщины недействительным. Они утверждали, что Магол была недееспособной, поэтому не могла отвечать за свои действия.

Однако результаты проведённой экспертизы показали, что Наталья осознанно завещала всё имущество знаменитой подруге. Теперь бывшая жена Евгения Петросяна владеет двумя квартирами в Сочи и дорогим антиквартиатом.

Ранее стал известен размер наследства юмориста Евгения Петросяна.

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#суд
#имущество
#сочи
#женщины
#брак
#наследство
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Волочкова ответила наркологу на обвинения в алкоголизме
26 марта 2025, 19:06

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова ответила психиатру-наркологу Василию Шурову, который обвинил её в алкоголизме.
Балерина была на приёме у специалиста год назад, после чего Шуров заявил, что не смог до неё «достучаться».

Сегодня Волочкова отметила, что поддерживает себя в прекрасной форме и регулярно занимается спортом. Она добавила, что, если бы была алкоголичкой, то не смогла бы стоять на пуантах и давать шоу.

«Я только позавчера сошла со сцены. Нужно спросить у этого человека, может ли он надеть пуанты и выступить в них на сцене. Этот добрый человек, вообще, в своём уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений», – заявила Анастасия Волочкова в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем не менее, Шуров выразил уверенность, что балерина рано или поздно снова обратится к нему за помощью.

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#анастасия волочкова
#алкоголизм
#обвинение
#психолог
#нарколог
#лечение
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«Пыталась меня приворожить»: Сергей Жуков сообщил, что на него напала вооружённая фанатка
Вооружённая фанатка напала на Сергея Жукова и поранила ему руку
26 марта 2025, 18:48

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Сергей Жуков сообщил, что незнакомая девушка поранила ему руку. Певец отметил, что фанатка крайне странным способом пыталась его приворожить.
Группа «Руки вверх!» на протяжении многих лет собирает стадионы и остаётся одним из самых популярных музыкальных коллективов в России. За это время Сергей Жуков и его коллега Алексей Потехин сталкивались не только с безобидными поклонницами, но и с одержимыми, и даже опасными.

Однажды фанатка Жукова подбежала к нему с ножом и порезала ему руку. После выяснилось, что таким ужасным способом она пыталась заполучить любовь певца.

Исполнитель хита «18 мне уже» вспомнил, что в основном поклонницы дарят группе милые подарки – мягкие игрушки, сладости и открытки. Однако однажды на жизнь Жукова и Потехина было совершено покушение.

После одного из концертов музыкантам прислали десерты. К счастью, артисты сразу заподозрили неладное и не стали их пробовать.

«Как-то раз прислали нам десерты, в них был яд, мы вовремя сообразили, иначе меня бы сейчас не было», – отметил Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей.
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#суд
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#подарки
#любовь
#покушение
#нападение
#певец
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Молодой бойфренд Перминовой показал совместные пикантные фото из Парижа и Милана
Молодой бойфренд Перминовой показал кадры совместного отдыха из Парижа и Милана
26 марта 2025, 18:39

Елена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Новый молодой возлюбленный модели, благотворительницы и бывшей супруги миллиардера Елены Перминовой манекенщик Тарас Романов демонстрирует, насколько безоблачно складываются их отношения. В подтверждение этого он опубликовал серию романтичных фотографий с их совместного отдыха.
После недолгого пребывания на альпийском курорте, пара направилась в Париж, а затем в Милан, сообщает телеграм-канал Super.ru. Нахождение в одном из этих центров мировой моды проиллюстрировано снимком из номера отеля, где главное место в композиции занимают два огромных букета алых роз.

Елена также регулярно публикует снимки с Тарасом, демонстрируя подписчикам, как здорово проводит с ним время. Язвительные пользователи Сети предположили, что сейчас Перминовой приходится «ужиматься» в расходах после 19 лет супружеской жизни с олигархом Александром Лебедевым, от которого у неё, кстати, четверо детей.

Корреспонденты издания также рассказали о бывшей девушке Романова Диане, которой он совсем недавно клялся в вечной любви. По её словам, Тарас сейчас «с этой калошей» (Перминовой - ред.) только потому, что у неё много денег.

А пара продолжает разъезжать по курортам, посещать модные показы, публично демонстрировать чувства и радовать поклонников красивыми фотографиями.






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#пользователи
#фотография
#цветы
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«Компенсация бедности»: Психолог прокомментировала болезнь Меньшикова, которую он публично раскрыл
Психолог Лосева: шопоголизм Олега Меньшикова — поведенческая проблема
26 марта 2025, 17:24

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актёр Олег Меньшиков публично опроверг слухи о том, что он неизлечимо болен. Но признался, что у него действительно есть болезнь — шопоголизм.
Практикующий психолог, кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что в международном классификаторе болезней шопоголизма нет, однако проблема реальна, раз она существует.

«У нас есть обессивно-компульсивное расстройство. Шопоголизм можно натянуто туда отнести. Когда ты не контролируешь расходование средств, долги и так далее. Это похоже на зависимость от видеоигр, потому что тоже формируется без присутствия химического вещества. Это поведенческое именно», — объяснила эксперт.

По ее словам, процесс покупок, как и игр в компьютере, затягивает, и, чтобы затормозить, нужно проявить усилие.

«Шопоголизмом, как правило, страдают те, у кого денег не слишком много. Их может быть много и больше, чем у среднестатистического человека, но не значит, что безмерно. Здесь нет компенсации бедности. Человек — сложное биосоциальное существо, где должен сложиться пазл из внешних и внутренних факторов», — сказала Лосева.

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