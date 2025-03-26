Мошенники слили в Сеть секс-видео Павла Деревянко и его девушки

Павел Деревянко (Фото: Телеграм @pabloderevyanko)
Интимная запись из Telegram актёра Павла Деревянко утекла в Сеть. Кроме того, киберпреступники успели «развести» на деньги нескольких знакомых артиста до того, как его девушка записала ролик с предупреждением о взломе.
Аккаунт артиста хакеры вскрыли около 16 часов, сообщает телеграм-канал Mash. За три часа они успели обмануть некоторую часть окружения Павла по весьма традиционной схеме: счёт заблокирован, дай в долг. А также контактам Деревянко было разослано лёгкое хоум-порно, на котором девушка актёра Зоя Фуць лежит на кровати топлес.
На уговоры мошенников, использовавших новые технологии для имитации характерной дикции Павла, поддался его водитель, который отправил аферистам всё, что у него было на карте — 48 тысяч рублей. По словам артиста, его девушка очень переживает из-за случившегося. Она записала видеообращение, где рассказывает о взломе аккаунта Деревянко, уверяет, что они ни у кого не просят денег, а также клянётся, что слитую в Сеть запись она «отправляла только Пашке».
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На уговоры мошенников, использовавших новые технологии для имитации характерной дикции Павла, поддался его водитель, который отправил аферистам всё, что у него было на карте — 48 тысяч рублей. По словам артиста, его девушка очень переживает из-за случившегося. Она записала видеообращение, где рассказывает о взломе аккаунта Деревянко, уверяет, что они ни у кого не просят денег, а также клянётся, что слитую в Сеть запись она «отправляла только Пашке».
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Александр Бойцов