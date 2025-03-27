«Посыпались зубы»: Гостья шоу «Большие девочки» поделилась трудностями борьбы с анорексией при весе 29 кг

Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)
На шоу «Большие девочки» пригласили девушек с анорексией, чтобы показать участницам, как схожие причины могут приводить к разным нездоровым привычкам в еде. Излишний вес, недоедание — все это плохо, когда начинает вредить здоровью.
Новые выпуски «Больших девочек» выходят на канале «Пятница» в 19:00. На шоу участницы борются за здоровье, стремясь потерять лишний вес, который портит им жизнь, и учатся находить баланс. Программа подчеркивает, что причиной нестандартного веса часто являются те или иные психологические проблемы и трудности в семье.
На этот раз одной из приглашенных в студию стала 30-летняя Валерия. При росте 168 сантиметров у нее был период, когда она весила всего 29 килограммов. Ее тело страдает от последствий анорексии уже 11 лет: сердце болит, вечный холод не отпускает.
Участница проекта Анастасия Петрова нашла в словах Валерии отголоски своей жизни. Она росла в детском доме, боялась одиночества и уходила в компьютерные игры, заедая тоску чипсами. Близости с семьей и окружающими у нее тоже не было. Но, если Валерия осознанно «морила себя голодом», чтобы как-то «искупить» вину за прошлое, то Настя делала все, чтобы отвлечься от беспокойств.
Обе девушки, несмотря на разный путь, столкнулись с внутренними ранами, которые привели к проблемам со здоровьем. Принятие своей проблемы — это первый и самый важный шаг, чтобы изменить жизнь к лучшему. Затем все будет зависеть лишь от личного упорства и силы воли, хотя поддержка близких сильно поможет.
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На этот раз одной из приглашенных в студию стала 30-летняя Валерия. При росте 168 сантиметров у нее был период, когда она весила всего 29 килограммов. Ее тело страдает от последствий анорексии уже 11 лет: сердце болит, вечный холод не отпускает.
Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)
«11 лет продолжается моя болезнь анорексия. (…) У меня начались проблемы со здоровьем. Посыпались зубы, начали отваливаться ногти. (...) Меня это пугает, но почему-то не останавливает», — поделилась она.Для Валерии все началось с депрессии после смерти отца, который лишил себя жизни, когда ей было 11 — она винила себя и стала заглушать боль, ограничивая еду.
«Семья у меня неполная. (...) Я долгое время винила себя, что не уберегла, не позвонила вовремя, что могла не дать ему совершить этот поступок», — призналась она на шоу.С возрастом Валерия поняла, что, если ничего не изменить, то до старости она не доживет.
Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)
Участница проекта Анастасия Петрова нашла в словах Валерии отголоски своей жизни. Она росла в детском доме, боялась одиночества и уходила в компьютерные игры, заедая тоску чипсами. Близости с семьей и окружающими у нее тоже не было. Но, если Валерия осознанно «морила себя голодом», чтобы как-то «искупить» вину за прошлое, то Настя делала все, чтобы отвлечься от беспокойств.
Обе девушки, несмотря на разный путь, столкнулись с внутренними ранами, которые привели к проблемам со здоровьем. Принятие своей проблемы — это первый и самый важный шаг, чтобы изменить жизнь к лучшему. Затем все будет зависеть лишь от личного упорства и силы воли, хотя поддержка близких сильно поможет.
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Мария Моисеева