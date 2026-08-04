«Не стыдно»: Прохор Шаляпин обзавёлся дачей

04 августа 2026, 19:22

Певец Прохор Шаляпин сообщил о покупке дачи и продаже прежнего участка

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин сообщил о приобретении новой дачи. Об этом информирует kp.ru.





После резкого роста популярности в социальных сетях Шаляпин не проводит время без дела. Артист активно снимается в рекламных проектах, ведёт крупные мероприятия и, соответственно, получает хороший доход.

«Да, купил дачу. Слава Богу, молитвами это произошло. Теперь не стыдно пригласить в гости. А в Пушкинском районе «8 соток» сейчас продаю», — рассказал Прохор.