«Не стыдно»: Прохор Шаляпин обзавёлся дачей
Певец Прохор Шаляпин сообщил о покупке дачи и продаже прежнего участка
Российский певец Прохор Шаляпин сообщил о приобретении новой дачи. Об этом информирует kp.ru.
После резкого роста популярности в социальных сетях Шаляпин не проводит время без дела. Артист активно снимается в рекламных проектах, ведёт крупные мероприятия и, соответственно, получает хороший доход.
«Да, купил дачу. Слава Богу, молитвами это произошло. Теперь не стыдно пригласить в гости. А в Пушкинском районе «8 соток» сейчас продаю», — рассказал Прохор.Известно, что участок шоумена в 8 соток зарос травой, поскольку певец не ухаживал за ним. Соседи периодически пугали Шаляпина возможными штрафами, и в итоге артист принял решение продать землю.