«Нас не услышали»: Адвокат Гусейна Гасанова пообещал обжаловать заочный приговор
Адвокат Юсупов: сторона защиты подаст жалобу на заочный приговор Гасанову
Адвокат блогера Гусейна Гасанова Михаил Юсупов высказался о заочном приговоре Пресненского суда Москвы.
В беседе с Super Юсупов сообщил, что защита не согласна с решением и намерена обжаловать его.
«Мы просили оправдать либо вернуть дело прокурору, наверное, и рассчитывали на это решение, но, к сожалению, суд нас не услышал. Будем обжаловать. Обязательно», — подчеркнул юрист.По словам адвоката, Гасанов знает о приговоре, но детали дальнейших шагов они ещё не обсуждали. Конкретные сроки обжалования Юсупов раскрывать не стал. При этом защитник не ожидает серьёзных изменений в статусе блогера за границей из-за этого решения.
Он отметил, что шанс избежать реального наказания сохраняется, пока приговор не вступил в силу. Отвечая на вопрос о возможном возвращении блогера в Россию, Юсупов не дал уточнений.