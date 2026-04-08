«Не стоять сейчас здесь»: Игорь Акинфеев заявил, что мог не дожить до 40 лет
Игорь Акинфеев рассказал, как в детстве на него чуть не упали футбольные ворота
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью пресс-службе московского клуба рассказал об опасном эпизоде из детства. Тогда на него едва не упали футбольные ворота.
По словам Акинфеева, на поле стояли тяжёлые ворота. Ребята потащили их, но не удержали конструкцию.
«Я не видел, что они их тащат. И перекладина летела на меня. Не знаю, каким чудом я поднял взгляд и успел увернуться. Ворота пролетели вскользь по голове. Так что мог и не стоять сейчас здесь», — рассказал вратарь ЦСКА.8 апреля Игорь Акинфеев отмечает день рождения. Футболисту исполняется 40 лет. Из них 35 лет он провёл в системе московского клуба. В материале «Радио 1» рассказываем всё о жизни спортсмена.