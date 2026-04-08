«Не стоять сейчас здесь»: Игорь Акинфеев заявил, что мог не дожить до 40 лет

08 апреля 2026, 13:33

Игорь Акинфеев рассказал, как в детстве на него чуть не упали футбольные ворота

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram* @igor_igor_akinfeev)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью пресс-службе московского клуба рассказал об опасном эпизоде из детства. Тогда на него едва не упали футбольные ворота.





По словам Акинфеева, на поле стояли тяжёлые ворота. Ребята потащили их, но не удержали конструкцию.

«Я не видел, что они их тащат. И перекладина летела на меня. Не знаю, каким чудом я поднял взгляд и успел увернуться. Ворота пролетели вскользь по голове. Так что мог и не стоять сейчас здесь», — рассказал вратарь ЦСКА.