Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и издевка над Дзюбой: успехи Игоря Акенфеева на фоне истекающего контракта
Вратарю, чье имя стало нарицательным для миллионов болельщиков, а легендарный сейв ногой в воротах сборной Испании превратился в мем под названием «нога бога», Игорю Акинфееву 8 апреля исполняется 40 лет. Этот заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА прошёл долгий до статуса живого символа московского ЦСКА и всей национальной сборной. О том, как сейчас живет известный спортсмен, читайте в материале «Радио 1».
Биография
Известный российский вратарь Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное, расположенном в Московской области. С раннего возраста он проявлял интерес к футболу и в четыре года начал заниматься в академии ЦСКА, что стало отправной точкой его карьеры.
Когда Игорю исполнилось 14 лет, его талант был замечен тренером Павлом Садыриным, который сыграл важную роль в дальнейшем развитии молодого спортсмена. В 16 лет Акинфеев дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену в матче Кубка Премьер-лиги против «Зенита». В этом поединке ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Спустя два месяца он сыграл свой первый матч в чемпионате, где также не пропустил ни одного гола и отразил пенальти.
Акинфеев представлял национальную сборную России с 2004 по 2018 годы, проведя на поле 111 матчей. Он стал капитаном команды во время домашнего чемпионата мира 2018 года, что подчеркивало его значимость для сборной.
На клубном уровне Игорь добился значительных успехов, став заслуженным мастером спорта России в 2005 году. За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом России, семь раз завоевывал Кубок страны и столько же раз становился обладателем Суперкубка. Кроме того, он также выиграл Кубок УЕФА и стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
Доходы игрока
В начале карьеры юный спортсмен начал с символических заработков.
«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. рублей в месяц», — рассказывал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресс».
С тех пор многое изменилось, и Игорь Акинфеев стал одним из самых высокооплачиваемых игроков России. В 2019 году доход Игоря Акинфеева превысил 2,2 миллиона евро. Если перевести эту сумму в рубли, то получится, что за год он заработал более 200 миллионов рублей, а ежемесячный доход составлял около 15 миллионов рублей. Таким образом, ежедневно Игорь Акинфеев зарабатывал примерно 500 тысяч рублей.
Ввиду того что карьера спортсмена близится к завершению, новый контракт оказался менее щедрым, и согласно ему легендарный голкипер получает порядка 1,5 млн евро в год. Также у Игоря есть дополнительные источники заработка в виде рекламы.
Коллекция машин
В гараже Акинфеева стоят несколько престижных автомобилей иностранного производства. Любимый автомобиль Игоря — Mercedes-AMG SL 65, который оснащён двигателем V12 объёмом 6 литров с двойным турбонаддувом. Данная модель способна быстро набирать скорость: от 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Спортсмен приобрёл этот элегантный суперкар за 17 млн. рублей.
В коллекции автомобилей Акинфеева также присутствует спортивный автомобиль Audi R8. Под капотом этого авто находится двигатель, способный развить мощность до 532 лошадиных сил. Ориентировочная стоимость этой модели составляет 6,5 миллиона.
Есть в коллекции голкипера и представитель британского концерна Jaguar F-Pace. Роскошный образец имеет характер спортивного авто с мощностью в 380 сил. Цена такой покупки начинается с 4 млн. рублей.
С недавнего времени в парке автомобилей Акинфеева можно увидеть особую версию Land Rover Discovery 5 First Edition. Этот автомобиль отличается повышенной проходимостью и уникальным дизайном. У этого роскошного внедорожника есть ряд особенностей, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки. Двигатель V6 с турбодизелем позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 8,1 секунды. Цена такого автомобиля начинается от 10 млн. рублей.
Личная жизнь
Если на поле Акинфеев — железобетонный монолит, то в личной жизни долгое время он скрывал свои истинные эмоции за семью замками. До встречи с будущей супругой у него был долгий роман с Валерией Якунчиковой — дочерью человека из руководства ЦСКА. Их отношения длились несколько лет, и поклонники ждали помолвки. Однако в 2012 году всё рухнуло в одночасье: Акинфеев встретил Екатерину Герун.
Их знакомство произошло через друзей. Самое пикантное в этой истории то, что Екатерина, киевлянка по происхождению, понятия не имела, кто такой Игорь Акинфеев. Она работала в сфере кинопроката, снималась в клипе Сергея Лазарева и даже участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная — Украина». Акинфеев, очарованный её скромностью, сделал предложение руки и сердца самым будничным образом — пока девушка мыла посуду на кухне.
Свадьбу сыграли без пафоса, а жена даже не взяла его фамилию, оставшись Герун, чтобы не привлекать внимание. Сейчас у пары трое детей: сын Даниил и две дочери Евангелина и Агата.
Друзья и хобби
Среди близких друзей вратаря можно выделить Сергея Жукова, известного исполнителя, который был солистом популярной группы «Руки вверх!». Их дружба началась в 2004 году. Игорь стал крёстным отцом дочери Сергея, Нины, и снялся в его клипе «Она меня целует».
Игорь увлекается не только футболом, но и путешествиями, а также рыбалкой. В один из дней в Астраханской области Акинфеев с Жуковым за два дня поймали около сотни щук. Жуков вспоминал, что тогда они были рады, как мальчишки.
Война в телеграме и контракт на исходеАпрель 2026 года встретил легендарного вратаря громким скандалом, который всколыхнул всю российскую премьер-лигу. Матч 23-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА, прошедший 4 апреля 2026 года в Самаре, едва не завершился для армейцев потерей двух очков. На второй компенсированной минуте Артём Дзюба забил гол в ворота Игоря Акинфеева, воспользовавшись навесом с углового. Однако после вмешательства системы VAR арбитр Владимир Москалёв отменил взятие ворот. По мнению судьи, Дзюба в прыжке коснулся Акинфеева и помешал ему выбить мяч.
Дзюба взорвался в интервью, назвав происходящее «пародией» и «цирком», а также язвительно заметив: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что?». На что Акинфеев ответил в своём телеграм-канале:
«Артём, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты всё время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включённая камера — такая современная наша доля!».Что касается профессионального будущего, здесь всё далеко не так радужно, как хотелось бы фанатам. Действующий контракт Игоря Акинфеева с ЦСКА истекает уже в июне 2026 года. В клубе, разумеется, готовятся масштабно отмечать его 35-летие в составе армейцев, но вопрос о продлении соглашения пока остаётся открытым. В нынешнем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 16 матчей, пропустил 15 голов и четырежды отыграл «на ноль» — статистика, достойная уважения для любого вратаря, не говоря уже о том, кому вот-вот исполнится 40 лет.