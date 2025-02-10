«Не судите, да не судимы будете»: Юрий Лоза ответил Прохору Шаляпину, раскритиковавшему Ирину Дубцову

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Композитор Юрий Лоза высказался о певце Прохоре Шаляпине, который публично раскритиковал коллегу Ирину Дубцову, назвав её «сбитой лётчицей».
Музыкант призвал исполнителя вспомнить об одной из христианских заповедей.
Композитор добавил, что Шаляпин не имеет права никого обсуждать, поскольку он не является судьёй, экспертом или просто человеком, к словам которого следует прислушиваться.
Напомним, что Прохор Шаляпин с детства дружил с Ириной Дубцовой. Однако в 2011 году всё изменилось. Певец не смог посетить похороны отца звезды, в результате чего она обиделась на него.
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«Никто не может каким-то образом критиковать другого человека, обсуждать его, осуждать. Есть такое в православии понятие: «Не судите, да не судимы будете». Я вот, например, никого не сужу», – высказался Лоза.
Композитор добавил, что Шаляпин не имеет права никого обсуждать, поскольку он не является судьёй, экспертом или просто человеком, к словам которого следует прислушиваться.
Напомним, что Прохор Шаляпин с детства дружил с Ириной Дубцовой. Однако в 2011 году всё изменилось. Певец не смог посетить похороны отца звезды, в результате чего она обиделась на него.
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Анастасия Чинкова