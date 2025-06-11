«Не свежо»: Соседов раскритиковал песню SHAMANа для «Интервидения»

Критик Сергей Соседов разочарован выбором песни SHAMANа для «Интервидения»
Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Соседов раскритиковал песню SHAMANа «Прямо по сердцу», выбранную для конкурса «Интервидение». По мнению критика, композиция слишком «банальная» и «типовая» для подобного мероприятия. Об этом сообщает URA.RU.



Соседов считает, что Ярослав Дронов мог бы представить на конкурсе более красивую и мелодичную песню, в которой он мог бы показать свои сильные стороны как вокалиста.

«Впечатление, что я это уже сотни раз слышал раньше. В общем, не свежо», — отметил мужчина.
Тем не менее, критик выразил уверенность в успехе певца на конкурсе, отметив его мощную энергетику и эмоциональность.

«Самое главное, что от Ярослава идет энергия, движение, живая эмоция», — подчеркнул Соседов.
Виктория Иванченко

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