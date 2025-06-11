«Не свежо»: Соседов раскритиковал песню SHAMANа для «Интервидения»
Критик Сергей Соседов разочарован выбором песни SHAMANа для «Интервидения»
Сергей Соседов раскритиковал песню SHAMANа «Прямо по сердцу», выбранную для конкурса «Интервидение». По мнению критика, композиция слишком «банальная» и «типовая» для подобного мероприятия. Об этом сообщает URA.RU.
Соседов считает, что Ярослав Дронов мог бы представить на конкурсе более красивую и мелодичную песню, в которой он мог бы показать свои сильные стороны как вокалиста.
«Впечатление, что я это уже сотни раз слышал раньше. В общем, не свежо», — отметил мужчина.Тем не менее, критик выразил уверенность в успехе певца на конкурсе, отметив его мощную энергетику и эмоциональность.
«Самое главное, что от Ярослава идет энергия, движение, живая эмоция», — подчеркнул Соседов.