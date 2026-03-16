«Не такие большие деньги»: Отец Никиты Преснякова впервые высказался о финансовых проблемах сына

16 марта 2026, 13:34

Певец Владимир Пресняков впервые высказался о финансовых проблемах своего сына

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Пресняков впервые прокомментировал, как складывается жизнь его сына Никиты после переезда в США. На «Золотом граммофоне» в Санкт‑Петербурге 57‑летний артист рассказал журналистам, что в финансовом плане у отпрыска пока нет тех результатов, на которые хотелось бы выйти.





До отъезда парень активно развивал карьеру в России — гастролировал с группой Multiverse, снимался в кино и участвовал в телевизионных проектах, включая шоу «Маска». В Америке, по словам близких, ему пришлось начинать почти с нуля. Сейчас музыкант выступает в барах, исполняя каверы на популярные русские песни, а основную часть публики составляют эмигранты.





«Не такие большие деньги, как хотелось бы, ну, конечно, получает. На жизнь хватает», — цитирует Преснякова-старшего Super.