SHOT: Лерчек не может ходить из-за сильных болей на фоне рака с метастазами
Лерчек (Валерия Чекалина) не может ходить из‑за сильных болей. Как пишет телеграм-канал SHOT, на фоне онкологии и метастазов у неё произошли переломы позвонков.
Также сообщается, что у неё выявили повреждения костей свода черепа. Как утверждает источник, Чекалина жалуется на невыносимую боль, метастатический процесс продолжается.
Ей назначили пять сеансов лучевой терапии, первый запланировали на сегодня. Кроме того, по информации СМИ, она перестала видеть одним глазом.
Защита Лерчек просит суд приостановить рассмотрение уголовного дела до её полного выздоровления.
