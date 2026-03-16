У певицы Марины Хлебниковой обнаружили доброкачественную опухоль

16 марта 2026, 12:43

РЕН ТВ: У певицы Марины Хлебниковой нашли доброкачественную опухоль

Марина Хлебникова (Фото: РИА Новости/Александр Поляков)

У певицы Марины Хлебниковой, известной по хиту «Чашка кофею», обнаружили доброкачественную опухоль.





Как сообщает РЕН ТВ, артистке предстоит серьёзная операция. По данным телеканала, без лечения заболевание может привести к осложнениям, в том числе к деформации челюсти, нарушению симметрии лица и проблемам с зубами. При этом ещё в ноябре директор Хлебниковой Данила Прайс опровергал слухи о её ухудшении самочувствия.





«У Марины вчера вышел клип, у неё концерты каждую неделю», — отмечал он.