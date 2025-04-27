«Не такой ты великий»: Бородин «прошёлся» по Киркорову, заявившему о пиаре звёзд на его имени

Кирилл Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал слова Филиппа Киркорова о том, что критикующие его звёздные коллеги «хайпуют» на его имени. Об этом общественный деятель заявил в своём Telegram-канале.
На днях певица Вика Цыганова, известная резкими высказываниями в адрес коллег, обвинила Киркорова в алчности и лицемерии. Артистка заявила, что поп-король «за деньги родную мать готов продать», а его творчество «пустое».
В ответ на критику Киркоров подчеркнул, что его поливают грязью «давно забытые» звёзды, которые хотят за счёт него напомнить о себе. Такое заявление, в свою очередь, возмутило Виталия Бородина.
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В ответ на критику Киркоров подчеркнул, что его поливают грязью «давно забытые» звёзды, которые хотят за счёт него напомнить о себе. Такое заявление, в свою очередь, возмутило Виталия Бородина.
«Любитель эпатажа – Киркоров, который всегда заявляет, что на нём хотят сделать пиар, вновь в центре внимания. На резкое высказывание Вики Цыгановой, которая сказала всю правду, он ответил, пытаясь оправдаться. Но правда такова: никто не ловит хайп на тебе, у Вики Цыгановой в плане СМИ все хорошо – уважаемый артист, которого уважают многие, особенно солдаты, офицеры и генералы на фронте», – подчеркнул общественник.Он подчеркнул, что композиции Цыгановой звучат на фронте, а Киркорову так и не удалось найти песню, которая бы стала «боевым гимном».
«Не такой ты великий, чтобы на тебе делать имя Цыгановой. В отличие от тебя, Вика Цыганова не входит не в ту дверь, она не ходит на голые вечеринки и не танцует на кресте и не избивает своих поклонников», – заключил Бородин.Читайте также:
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Анастасия Чинкова