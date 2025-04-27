«Не такой ты великий»: Бородин «прошёлся» по Киркорову, заявившему о пиаре звёзд на его имени

Дмитрий Нагиев так увлекся во время преподавания актерского мастерства, что получил производственную травму прямо на сцене. Артист повредил ногу, демонстрируя трюк на собственных курсах, которые он проводит в Дубае. Об этом он рассказал в разговоре с сайтом «Страсти».