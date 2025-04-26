«Петух из курятника шоу-бизнеса»: Яна Поплавская резко осудила Филиппа Киркорова, похваставшегося часами Rolex

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Актриса Яна Поплавская назвала «петухом» певца Филиппа Киркорова, который похвастался недавно приобретёнными часами Rolex.
Артистка в своём Telegram-канале призвала поп-короля бесплатно выступить перед россиянами в честь Дня Победы, заявив, что из-за этого он не разорится и от голода не умрёт.
Напомним, что речь идёт о часах Rolex из лимитированной коллекции, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стоимость такого аксессуара составляет более одного миллиона рублей. Эпатаж Киркорова возмутил многих знаменитостей, в том числе Поплавскую.
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Напомним, что речь идёт о часах Rolex из лимитированной коллекции, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стоимость такого аксессуара составляет более одного миллиона рублей. Эпатаж Киркорова возмутил многих знаменитостей, в том числе Поплавскую.
«Один петух из курятника шоу-бизнеса забрался на верхнюю жёрдочку и, бряцая „победными“ „Ролексами“, сверху стал гадить на людей. Певица Вика Цыганова постоянно ездит на фронт к бойцам, с открытой душой, не с пустыми руками. И без охраны, кстати. Недавно выступала в Курске, зал стоял», – написала актриса.После Яна призвала артиста бесплатно выступить перед россиянами, чтобы они стали относиться к нему с уважением.
«Прояви уважение к нашей памяти, если уж „Ролли“ с символом Победы напялил», – заявила Поплавская.Читайте также:
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Анастасия Чинкова