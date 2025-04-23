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«Сбитая лётчица»: Филипп Киркоров ответил обвинившей его в алчности и лицемерии Вике Цыгановой

Киркоров назвал сбитой лётчицей Цыганову, обвинившую его в алчности и лицемерии
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров ответил на обвинения в алчности со стороны певицы Вики Цыгановой.
Напомним, что в марте Цыганова прошлась по артисту, обвинив его в заключении дьявольской сделки. Певица отметила, что Киркоров подписал «дьявольский» рекламный контракт на сумму 6 666 666 рублей, и подчеркнула, что за деньги он готов «продать родную мать».

Цыганова также обвинила коллегу в лицемерии, а его творчество назвала пустым. Вдобавок к этому, она раскритиковала присвоение звания народного артиста России его отцу Бедросу Киркорову.

Певец в ответ назвал заявления Цыгановой дешёвым пиаром.

«Сейчас модно наезжать на Киркорова, чтобы их заметили. Давно забытых, никому не нужных. Сбитые летчицы какие-нибудь», – подчеркнул Киркоров, слова которого приводит «Пятый канал».
Киркоров подчеркнул, что уже давно разочаровался в представителях шоу-бизнеса, а своими друзьями может назвать только композитора Игоря Крутого и продюсера Яну Рудковскую.

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#контракт
#киркоров
Михаил Боярский планирует выступить 9 мая, несмотря на падение со сцены
23 апреля 2025, 18:47

Михаил Боярский (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Михаил Боярский 9 мая выступит в Петербурге на бесплатном концерте после падения со сцены. Об этом сообщил его концертный директор Александр Зыкин в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Представитель артиста пока не может точно сказать, когда состоятся ближайшие выступления Боярского, накануне выписанного из больницы. Но он подчеркнул, что запланированный концерт около театра Ленсовета пройдёт 9 мая, как и планировалось.

«Нужна ещё реабилитация, но 9 мая выступление возле театра имени Ленсовета будет», – подчеркнул Зыкин.
Напомним, что 13 апреля 75-летний Михаил Боярский упал со сцены во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Артист экстренно госпитализировали с переломом ребра и ушибом лёгкого.

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Четвёртая по счёту компания подала в суд на бизнес Насти Ивлеевой из-за долгов
23 апреля 2025, 18:46

Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

Очередная логистическая компания обратилась в суд из-за выплат, которые её задолжала блогер Настя Ивлеева. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
Отмечается, что компания Ивлеевой «Коленки пчёлы» задолжала 443 тысячи рублей фирме «Обоз Диджитал», которая является уже четвёртой, которая решила судиться с блогером.

Одновременно с этим стало известно об убытках, которые терпит компания Ивлеевой. Несмотря на хороший заработок в прошлом году, чистой прибыли организация принести не смогла. К тому же, на ней висит долг в размере 428 тысяч рублей.

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#бизнес
#долги
#анастасия ивлеева
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«Правильно ли я все делаю?»: Алсу поделилась, что ситуация, когда становишься чужой, ей знакома
Певица Алсу заявила, что ситуация, когда становишься чужой, ей знакома
23 апреля 2025, 18:09

Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)

Исполнительница Алсу стала гостьей шоу «Мурзилки Live» и представила свой новую песню «Чужая» в эфире «Авторадио». Она заявила, что тематика песни ей близка.
«Ситуация, когда становишься чужой, мне весьма знакома. Но главное — найти себя, себя родненькую, и вернуть. Вернуться в родную гавань», — обратила внимание певица.

Алсу полагает, что женщины более эмоциональны и чаще отдают себя любви полностью.

«Поэтому важно в какой-то момент задуматься: а правильно ли я все делаю?», — отметила артистка.

Звезда считает, что важно вовремя вырваться из того, что доставляет боль. Алсу подчеркнула, что получила большой отклик от женщин. Певица уже выпустила клип на песню «Чужая», куда пригласила актера Константина Крюкова.

«Костя просто гениально сыграл свою роль. Он очень помог мне, потому что все-таки он профессиональный актер», — рассказала Алсу.

Знаменитость уточнила, что много трудится и впереди у нее грандиозные планы.

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Требуют почти 500 тысяч: на хирурга Тимура Хайдарова подали в суд
Предприниматель взыщет с клиники хирурга Тимура Хайдарова 461 тысячу рублей
23 апреля 2025, 18:08

Тимур Хайдаров (Фото: Инстаграм* @dr.timur_khidarov)

На клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова подали в суд. С нее собираются взыскать практически полмиллиона рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
18 апреля предприниматель Александрович подал иск. Ответчиком выступило ООО «Ай Кью Пластик».

Дело относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. С пластического хирурга требуют взыскать 461 тысяч 360 рублей. Отмечалось, что иск, вероятно, связан с поставками.

По сведениям канала, клиника Хайдарова закрыла 2024 год с убытками — их размер достиг 67 млн рублей. При этом еще в 2023-м чистая прибыль клиники составила 137 млн.

«Сам Тимур уверяет, что все это связано с реинвестированием и долговыми обязательствами», — говорилось в публикации.

Ранее звёздный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что сам делает пластическую операцию своей жене Светлане Сильваши.

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#деньги
#хирург
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SHAMAN, Расторгуев и Вайнберг записали саундтрек к фильму «В списках не значился»
23 апреля 2025, 18:02

SHAMAN, Николай Расторгуев и Александр Вайнберг (фото: кадр из клипа на песню «Минута молчания»)

Певец SHAMAN презентовал новую песню, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиция была записана совместно с Николаем Расторгуевым и бывшим музыкантом «Любэ» Александром Вайнбергом.
Песня получила название «Минута молчания», а её автором указан Вайнберг.

SHAMAN пояснил, что композиция была написана специально для фильма «В списках не значился», главную роль в котором исполнил Владимир Машков. Песня стала саундтреком к картине.

«Специально к 80-летию Великой Победы вместе с Николаем Расторгуевым и Александром Вайнбергом исполнили очень проникновенную песню «Минута молчания», – написал SHAMAN в своём Telegram-канале.
Фильм «В списках не значился» выйдет на большие экраны уже 1 мая. Картина повествует о подвиге солдат, которые защищали Брестскую крепость. При этом посмотреть клип артистов уже можно в Сети.

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