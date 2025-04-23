«Сбитая лётчица»: Филипп Киркоров ответил обвинившей его в алчности и лицемерии Вике Цыгановой

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров ответил на обвинения в алчности со стороны певицы Вики Цыгановой.
Напомним, что в марте Цыганова прошлась по артисту, обвинив его в заключении дьявольской сделки. Певица отметила, что Киркоров подписал «дьявольский» рекламный контракт на сумму 6 666 666 рублей, и подчеркнула, что за деньги он готов «продать родную мать».
Цыганова также обвинила коллегу в лицемерии, а его творчество назвала пустым. Вдобавок к этому, она раскритиковала присвоение звания народного артиста России его отцу Бедросу Киркорову.
Певец в ответ назвал заявления Цыгановой дешёвым пиаром.
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Цыганова также обвинила коллегу в лицемерии, а его творчество назвала пустым. Вдобавок к этому, она раскритиковала присвоение звания народного артиста России его отцу Бедросу Киркорову.
Певец в ответ назвал заявления Цыгановой дешёвым пиаром.
«Сейчас модно наезжать на Киркорова, чтобы их заметили. Давно забытых, никому не нужных. Сбитые летчицы какие-нибудь», – подчеркнул Киркоров, слова которого приводит «Пятый канал».Киркоров подчеркнул, что уже давно разочаровался в представителях шоу-бизнеса, а своими друзьями может назвать только композитора Игоря Крутого и продюсера Яну Рудковскую.
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Анастасия Чинкова