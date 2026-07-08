Татьяна Куртукова объяснила главный смысл хита «Матушка-земля»
Татьяна Куртукова заявила, что хочет изменить представление людей о патриотизме
Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала, какой смысл вкладывает в свое творчество. В новом выпуске шоу «Что о тебе думают?» артистка призналась, что считает своей главной задачей показать слушателям другую сторону патриотизма.
По словам певицы, любовь к Родине не должна ассоциироваться исключительно с военной тематикой. Она уверена, что патриотизм прежде всего проявляется через любовь, уважение к своей культуре и людям.
«Моя ключевая задача — чтобы через мои песни людям подсветить, что патриотизм — это не только про смерть и войну, как у многих ассоциируется. А это, в первую очередь, про любовь — через свои песни хочется подсветить именно это», — заявила Куртукова.Артистка отметила, что именно такую идею стремится передавать своим слушателям через музыку. По ее словам, творчество может стать способом говорить о важных ценностях простым и понятным языком.
Ранее в этом же интервью Татьяна Куртукова также призналась, что в будущем могла бы попробовать себя в политике. В случае завершения музыкальной карьеры она не исключает, что станет депутатом Государственной думы или министром культуры.