Татьяна Куртукова объяснила главный смысл хита «Матушка-земля»

08 июля 2026, 18:58

Татьяна Куртукова заявила, что хочет изменить представление людей о патриотизме

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @ts_makeeva)

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала, какой смысл вкладывает в свое творчество. В новом выпуске шоу «Что о тебе думают?» артистка призналась, что считает своей главной задачей показать слушателям другую сторону патриотизма.





По словам певицы, любовь к Родине не должна ассоциироваться исключительно с военной тематикой. Она уверена, что патриотизм прежде всего проявляется через любовь, уважение к своей культуре и людям.





«Моя ключевая задача — чтобы через мои песни людям подсветить, что патриотизм — это не только про смерть и войну, как у многих ассоциируется. А это, в первую очередь, про любовь — через свои песни хочется подсветить именно это», — заявила Куртукова.