Не только Моргенштерн*: кто ещё из российских звёзд лечился в рехабе

Моргенштерн* (фото: соцсети)
Рэпер Моргенштерн* в конце прошлого года заявил, что столкнулся с депрессией и психозом, после чего отправился на лечение в рехаб. Однако не только он вынужден избавляться от зависимостей.
Певец регулярно делится подробностями своей реабилитации в соцсетях. Он рассказал, что четыре раза в день принимает лекарства, а также посещает групповые терапии. Алишер признался, что по ночам его «ломает», но сдаваться он не намерен.
В декабре прошлого года стало известно, что в рехаб попал рэпер Гуф, который много лет страдал от зависимостей. В итоге они сыграли с ним злую шутку – артист оказался в центре скандала. Он проводил время в бане, где грубо повёл себя в братом одной из сотрудниц. Он отобрал у него телефон, когда тот навёл на него камеру, и ударил в ухо. После этого Гуф принёс извинения и добровольно отправился в клинику.
В 2020 году в рехабе также добровольно оказался рэпер Джиган. Он был зависим от наркотических веществ, под действием которых совершал странные поступки – сбрил бороду и брови, оскорблял поклонников в прямых эфирах в соцсетях. Но решающим стал момент, когда Джиган уронил своего годовалого сына Давида. Мальчик стоял около боксёрской груши, которую бил его отец. Тогда ради сохранения семьи рэпер отправится в рехаб.
Джиган (фото: соцсети)
В 2023 году певица МакSим объявила поклонникам, что страдает от алкогольной зависимости. Это произошло после того, как в интернете начали обсуждать неадекватное поведение исполнительницы на концертах. Она забывала слова песен и еле стояла на ногах. В итоге МакSим взяла перерыв в карьере и легла в престижную подмосковную клинику для борьбы с пагубной привычкой.
МакSим (фото: соцсети)
Столкнулся с зависимостями и бывший участник группы Smash, муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов. Он злоупотреблял наркотиками и спиртным, которые настолько вошли в его жизнь, что певец не помнил ничего, кроме редких моментов с тусовок.
В 2011 году его состояние ухудшилось, но родители и врачи помогли пережить это трудное время. Он отправился в клинику, где прошёл курс восстановительной терапии.
На протяжении 20 лет певец Стас Пьеха боролся с наркотической зависимостью. Злоупотребление веществами привело к тому, что знаменитость пережил инфаркт в 34 года. После этого он лёг в рехаб, где прошёл курс лечения.
В 2008 году Пьеха открыл в Москве собственный реабилитационный центр, где старается внедрять те методики, которые ранее помогли ему.
Стас Пьеха (фото: соцсети)
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В декабре прошлого года стало известно, что в рехаб попал рэпер Гуф, который много лет страдал от зависимостей. В итоге они сыграли с ним злую шутку – артист оказался в центре скандала. Он проводил время в бане, где грубо повёл себя в братом одной из сотрудниц. Он отобрал у него телефон, когда тот навёл на него камеру, и ударил в ухо. После этого Гуф принёс извинения и добровольно отправился в клинику.
В 2020 году в рехабе также добровольно оказался рэпер Джиган. Он был зависим от наркотических веществ, под действием которых совершал странные поступки – сбрил бороду и брови, оскорблял поклонников в прямых эфирах в соцсетях. Но решающим стал момент, когда Джиган уронил своего годовалого сына Давида. Мальчик стоял около боксёрской груши, которую бил его отец. Тогда ради сохранения семьи рэпер отправится в рехаб.
Джиган (фото: соцсети)
В 2023 году певица МакSим объявила поклонникам, что страдает от алкогольной зависимости. Это произошло после того, как в интернете начали обсуждать неадекватное поведение исполнительницы на концертах. Она забывала слова песен и еле стояла на ногах. В итоге МакSим взяла перерыв в карьере и легла в престижную подмосковную клинику для борьбы с пагубной привычкой.
МакSим (фото: соцсети)
Столкнулся с зависимостями и бывший участник группы Smash, муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов. Он злоупотреблял наркотиками и спиртным, которые настолько вошли в его жизнь, что певец не помнил ничего, кроме редких моментов с тусовок.
В 2011 году его состояние ухудшилось, но родители и врачи помогли пережить это трудное время. Он отправился в клинику, где прошёл курс восстановительной терапии.
«Согласно логике врачей, я не выздоровел, я просто живу, насколько могу, в трезвости. В какой-то момент я понял, что больше не могу употреблять. Я настолько был на дне, что надо было сделать выбор. Я пытался совместить ту жизнь, которая меня засосала, и попытки нормальной жизни. Но это было уже несовместимо», – рассказывал певец.Влад Топалов (фото: соцсети)
На протяжении 20 лет певец Стас Пьеха боролся с наркотической зависимостью. Злоупотребление веществами привело к тому, что знаменитость пережил инфаркт в 34 года. После этого он лёг в рехаб, где прошёл курс лечения.
В 2008 году Пьеха открыл в Москве собственный реабилитационный центр, где старается внедрять те методики, которые ранее помогли ему.
Стас Пьеха (фото: соцсети)
Читайте также:
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Сестра Ольги Бузовой поставила точку в многолетнем семейном конфликте
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова