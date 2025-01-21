«В моей жизни этого было много»: Валерия рассказала, чего никогда не простит мужу Иосифу Пригожину

Валерия (фото: соцсети)
Певица Валерия порассуждала, чего бы она никогда не простила своему третьему супругу Иосифу Пригожину, с которым счастлива в браке уже более 20 лет.
Народная артистка России заявила, что не готова прощать некоторые вещи в браке. Совершенно точно Валерия не приняла бы рукоприкладство и физическую агрессию, чего в её жизни было много.
В прошлом певица пережила тяжёлые отношения с продюсером Александром Шульгиным, который поднимал на неё руку. В браке с Пригожиным царит гармония, а супруги уважают друг друга. Также их связывают общие интересы.
Помимо этого, Валерия указала на важность работы над отношениями. Она подчеркнула, что сейчас молодые люди при первых же проблемах предпочитают расставаться, но певица уверена, что ситуацию можно исправить, если каждый будет «больше вкладываться».
Кроме того, звезда рассказала об отношении к ревности. По её словам, она даже не может представить обстоятельств, при которых смогла бы испытать ревность. А вот Иосиф как-то ревновал супругу, хотя она считает, что он сказал об этом «для красного словца», поскольку никаких провоцирующих ситуаций у них не происходило.
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«Мне кажется, человек в такие моменты предает чувства. Когда говорят «бьёт – значит любит», я в это не верю. Нельзя любимому человеку причинять физическую боль», – отметила Валерия.
В прошлом певица пережила тяжёлые отношения с продюсером Александром Шульгиным, который поднимал на неё руку. В браке с Пригожиным царит гармония, а супруги уважают друг друга. Также их связывают общие интересы.
Помимо этого, Валерия указала на важность работы над отношениями. Она подчеркнула, что сейчас молодые люди при первых же проблемах предпочитают расставаться, но певица уверена, что ситуацию можно исправить, если каждый будет «больше вкладываться».
Кроме того, звезда рассказала об отношении к ревности. По её словам, она даже не может представить обстоятельств, при которых смогла бы испытать ревность. А вот Иосиф как-то ревновал супругу, хотя она считает, что он сказал об этом «для красного словца», поскольку никаких провоцирующих ситуаций у них не происходило.
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Анастасия Чинкова